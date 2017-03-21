Молодой мужчина упал с 10-го этажа на «Родниках»

Выпавшему из окна мужчине было 27 лет

Вечером 20 марта молодой мужчина погиб при падении с 10-го этажа в новосибирском микрорайоне «Родники».





«Вчера в 21:00 у дома № 6/1 по ул. Родники был обнаружен труп мужчины 1989 года рождения», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В полиции уточнили, что мужчина выпал из окна своей квартиры на 10-м этаже.







Известно, что погибшего звали Антон, ему было 27 лет, уточнил очевидец, видевший последствия трагедии, в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте».







«В настоящее время материалы [о происшествии] переданы в Следственный комитет», — добавили в областной полиции.







Сутками ранее еще один молодой человек разбился насмерть, выпав из окна 18-го этажа на ул. Костычева.