Молодой мужчина упал с 10-го этажа на «Родниках»
Вечером 20 марта молодой мужчина погиб при падении с 10-го этажа в новосибирском микрорайоне «Родники».
«Вчера в 21:00 у дома № 6/1 по ул. Родники был обнаружен труп мужчины 1989 года рождения», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В полиции уточнили, что мужчина выпал из окна своей квартиры на 10-м этаже.
Известно, что погибшего звали Антон, ему было 27 лет, уточнил очевидец, видевший последствия трагедии, в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте».
«В настоящее время материалы [о происшествии] переданы в Следственный комитет», — добавили в областной полиции.
Сутками ранее еще один молодой человек разбился насмерть, выпав из окна 18-го этажа на ул. Костычева.
Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС