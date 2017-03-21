Молодой мужчина упал с 10-го этажа на «Родниках»

Выпавшему из окна мужчине было 27 лет
Выпавшему из окна мужчине было 27 лет

Вечером 20 марта молодой мужчина погиб при падении с 10-го этажа в новосибирском микрорайоне «Родники».


«Вчера в 21:00 у дома № 6/1 по ул. Родники был обнаружен труп мужчины 1989 года рождения», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В полиции уточнили, что мужчина выпал из окна своей квартиры на 10-м этаже.


Известно, что погибшего звали Антон, ему было 27 лет, уточнил очевидец, видевший последствия трагедии, в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте».


«В настоящее время материалы [о происшествии] переданы в Следственный комитет», — добавили в областной полиции.


Сутками ранее еще один молодой человек разбился насмерть, выпав из окна 18-го этажа на ул. Костычева.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

Прочтений: 60
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Новинки ипотечного кредитования, пришедшие на смену госипотеке
22 марта пройдет онлайн-конференция ГК «Строитель» и двух крупнейших банков в Новосибирске: ПАО Сбербанк и ПАО «ВТБ 24»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено