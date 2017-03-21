В Новосибирске начался сезон орущих мартовских котов

У котов начался сезон «половой охоты»
У котов начался сезон «половой охоты»

С приходом календарной весны в Новосибирске снова начали орать коты — ветеринары объяснили, почему это происходит и когда это закончится.


Животные начали «половую охоту» — вопли бездомных котов по вечерам можно услышать дома, они раздаются с улицы.


«Период половой охоты обычно сопровождается беспокойным поведением, криками, беспокойством, некоторые могут отказываться от еды, коты могут становиться агрессивными. Решается все кастрацией и стерилизацией», — объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный врач ветеринарной клиники БЭСТ Наталья Уланова.


Уланова пояснила, что своими криками коты призывают самок, а также отпугивают других котов, обозначают свою территорию.


«Начинается это весной и заканчивается осенью с приходом морозов. Кошки за лето могут до двух потомств давать. У кошек все зависит от света дня, как только день становится длиннее, у кошек вырабатывается больше гормона мелатонина, который дает команду половым органам, что нужно размножаться», — пояснила Уланова.


Она также подчеркнула, что коты — это ночные хищники, их активность проявляются ночью, поэтому их крики часто слышатся по вечерам и ночам.



Проблемой стерилизации бездомных кошек в Новосибирске активно занимаются зоозащитники, также они часто призывают и хозяев животных делать эту операцию своим питомцам.

Елена Громкова
Фото vshivkova (Essentials/iStock)
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