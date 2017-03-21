Сбербанк прокомментировал жалобы запертой в офисе клиентки

По версии банка, клиентку обслуживали после официального закрытия офиса в течение получаса, поэтому дверь отделения была действительно заперта



Представители Сбербанка опровергли слова жительницы Новосибирска, заявившей, что управляющая отделением на Кирова, 27 полчаса держала ее в закрытом офисе.





«Ситуация не соответствует действительности. Клиент обслуживалась после официального закрытия офиса в течение получаса, поэтому дверь отделения была действительно заперта. Несмотря на то, что клиента предупредили о том, что в помещении банка видеозапись запрещена, она тем не менее записывала на свое мобильное устройство разговор с сотрудником банка», — пояснили в пресс-службе Сбербанка.







В банке уверены, что действия сотрудников отделения были абсолютно правомерны.





«Однако представители банка готовы встретиться с клиентом и дать ей официальные объяснения по поводу вчерашнего инцидента», — добавили в пресс-службе.







Напомним, 20 марта жительница Новосибирска Екатерина Калинкина написала в редакцию, что обратилась в офис банка на Кирова, 27 для блокировки карты и закрытия счета. Девушка уверяет, что сотрудники банка отказывались принимать заявление, и клиентка решила заснять разговор на видео.







«Сотрудники все-таки приняли претензию, но потом закрыли дверь филиала и меня не выпускали. Управляющая сказала: ждите представителей власти», — описала ситуацию Екатерина. Девушка говорит, что провела в отделении полчаса, пригрозила вызвать полицию, после чего управляющая открыла дверь отделения.

