Прохожий на Богдашке бросался с кулаками на едущие и припаркованные авто

Фото с места происшествия: полиция скручивает дебошира
Фото с места происшествия: полиция скручивает дебошира


Вечером 20 марта пьяный мужчина бросался на припаркованные машины на ул. Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска.


«Около 10 вечера неподалеку от магазина "Сибириада" мужчина в нетрезвом состоянии пинал и бил руками припаркованные машины. Выбегал на проезжую часть, останавливал машины и проделывал то же самое. Владельцы изрядно изваляли буяна в снегу», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец в переписке в соцсети «ВКонтакте».


По наблюдениям очевидца, разбушевавшемуся мужчине удалось повредить только одну машину — на бампере осталось несколько вмятин.


Когда к месту происшествия подъехали полицейские, дебошир пытался им угрожать, поэтому на него надели наручники.


«После полицейские составляли протокол по причиненному ущербу», — описал ситуацию очевидец.


Пассажирка проезжавшей мимо машины подтвердила, что мужчина вел себя неадекватно. «Мы ехали по Богдашке в сторону АЗС. Когда проезжали мимо "Сибириады" (а мы, получается, ехали вместе — впереди одна машина и мы за ней), увидели, что молодой человек выбежал на дорогу и начал руками махать. Мы подумали, что ему что-то нужно, может, что-то случилось, и приостановились. Он сначала к одной машине, первой, подбежал, что-то там помахал, перебежал дорогу опять,


скинул там куртку и подбежал к моему окну, где я сидела, и пнул ногой в стекло. Потом разбежался и еще раз пнул.


Но слава богу, что не разбил. Потом вышел парень, оттолкнул его. Потом народ собрался, видимо, у всех [сработали] сигналки оттого, что он пинал не одну уже припаркованную машину. Они начали его успокаивать, и подъехала потом полиция», — отметила очевидица.


Позже в переписке с корреспондентом в соцсети «ВКонтакте» очевидица добавила, что во время задержания мужчина накинулся на сотрудника полиции и порвал ему штаны.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что вчера в 22:10 в полицию поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины возле дома № 12 на ул. Богдана Хмельницкого. По данным полиции, 30-летний дебошир выбежал на проезжую часть и поссорился с водителем проезжавшей машины.


После этого участники конфликта перешли на обочину, где молодой человек продолжил нападать на машину своего оппонента и на другой стоявший рядом автомобиль, пытаясь оторвать от них аксессуары.


Владельцы машин заявили в полицию о незначительном материальном ущербе.


«Наши сотрудники выехали на место и задержали молодого человека. Он был доставлен в отдел и там также продолжил вести себя вызывающе, т.е. оскорблял сотрудников. Было установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что совершенно не помнит, что он делал и для чего он это делал», — отметили в пресс-службе областной полиции.


В прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как неизвестный выбил стекла в машине, которая была припаркована вторым рядом возле бизнес-центра на ул. Челюскинцев.

Ольга Хмелевская
Фото очевидца

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