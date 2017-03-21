Названа предварительная причина аварии под Искитимом со сгоревшими в авто людьми

Место ДТП

Госавтоинспекция Новосибирской области рассказала подробности смертельного ДТП на трассе, где в легковой машине сгорели два человека.





Авария произошла примерно в 19:40 в Искитимском районе на 63-км автодороги Р-256.





«Автомобиль "Тойота Премио" ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска.





Затем утратил контроль над движением и врезался в "Вольво" с рефрижератором»,





— рассказали в Госавтоинспекции.





Повреждения фуры





По данным ГИБДД, за рулем «Вольво» был трезвый 31-летний водитель, который ехал по своей полосе со скоростью 70 км/ч. «Белый легковой автомобиль мотало по трассе», — следует из показаний водителя фуры, которые он дал Госавтоинспекции.





В результате ДТП водитель и пассажир «Тойоты» погибли. Их тела обгорели так сильно, что до сих пор не опознаны — неизвестны ни пол, ни возраст.









Как ранее НГС.НОВОСТИ сообщали очевидцы происшествия через социальную сеть «ВКонтакте», трасса была абсолютно сухая, но на некотором расстоянии от места аварии автомобилисты заметили гололед.