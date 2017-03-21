Названа предварительная причина аварии под Искитимом со сгоревшими в авто людьми

Место ДТП
Место ДТП

Госавтоинспекция Новосибирской области рассказала подробности смертельного ДТП на трассе, где в легковой машине сгорели два человека.


Авария произошла примерно в 19:40 в Искитимском районе на 63-км автодороги Р-256. 


«Автомобиль "Тойота Премио" ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. 


Затем утратил контроль над движением и врезался в "Вольво" с рефрижератором», 


— рассказали в Госавтоинспекции.


Повреждения фуры
Повреждения фуры


По данным ГИБДД, за рулем «Вольво» был трезвый 31-летний водитель, который ехал по своей полосе со скоростью 70 км/ч. «Белый легковой автомобиль мотало по трассе», — следует из показаний водителя фуры, которые он дал Госавтоинспекции.


В результате ДТП водитель и пассажир «Тойоты» погибли. Их тела обгорели так сильно, что до сих пор не опознаны —  неизвестны ни пол, ни возраст. 



Как ранее НГС.НОВОСТИ сообщали очевидцы происшествия через социальную сеть «ВКонтакте», трасса была абсолютно сухая, но на некотором расстоянии от места аварии автомобилисты заметили гололед.

Анна Наумцева
Фото и видео vk.com/autoberdsk

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