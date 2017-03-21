Владелец «Толмачёво» впервые вошел в мировой список миллиардеров Forbes

Роман Троценко

Владелец Новосибирского аэропорта «Толмачёво» Роман Троценко впервые попал в список мировых миллиардеров американского журнала Forbes.







«Американский Forbes в понедельник, 20 марта, обнародовал ежегодный, 31-й по счету рейтинг мировых миллиардеров. В список вошли 96 представителей России, на 19 больше, чем годом ранее», — передает русское издание журнала.







Роман Троценко вошел в мировой рейтинг впервые. Миллиардер контролирует 50 % холдинга «Новапорт» — в его состав входит 13 аэропортов, в том числе новосибирский «Толмачёво». Кроме того, в этот холдинг входят Московское речное пароходство, Южный речной порт, Волгоградский речной порт, девелоперские проекты в Москве. Также Троценко занимает пост советника президента государственной компании «Роснефть», где он курирует шельфовые проекты компании





Прежде Троценко входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России с 2012 года. Сейчас его состояние оценивается в 1,6 млрд долл., он занимает 1290-ю строчку в мировом рейтинге. В прошлом году его состояние было 750 млн долл. — 115-е место среди российских бизнесменов.





В начале марта Forbes опубликовал рейтинг «Короли госзаказа-2017», в который включил предпринимателей, которые получили самые крупные государственные подряды в прошлом году. В него попали владельцы новосибирской фармацевтической компании «Катрен».

