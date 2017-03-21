Министр финансов назвал реальную стоимость рубля

Министр считает, что реальная стоимость рубля меньше на 10–12 %

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что стоимость рубля выше его показателей.







«Считаю, что он переукреплен от фундаментальных значений где-то на 10–12 %», — передает слова министра РИА Новости.







Он напомнил, что Минфин в марте купил у Центробанка 500 млн долл. для исполнения текущих обязательств по внешнему долгу. По словам министра, текущие условия очень выгодны для таких операций.







«Мы уже купили 500 и сейчас видим, что курс рубля опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10–12 %, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства», — сказал он.







По итогам вчерашних торгов на Московской бирже, доллар и евро незначительно прибавили. Курс доллара составил 57,3 руб. (+8 коп.), а курс евро — 61,6 (+15 коп.).







Центробанк установил курс доллара на 21 марта ниже, чем он был 20 марта. Курс доллара составил 57,28 руб. (–65 коп.), евро — 61,69 руб. (–68 коп.).







На момент публикации, по информации портала НГС.БИЗНЕС, доллар в новосибирских банках можно было купить по цене от 57,5 руб. до 59,05 руб., а евро — от 62,13 руб. до 63,40 руб.







В начале марта рубль пережил ослабление после того, как упали цены на нефть.