Министр финансов назвал реальную стоимость рубля

Министр считает, что реальная стоимость рубля меньше на 10– 12 %
Министр считает, что реальная стоимость рубля меньше на 10–12 %

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что стоимость рубля выше его показателей.


«Считаю, что он переукреплен от фундаментальных значений где-то на 10–12 %», — передает слова министра РИА Новости.


Он напомнил, что Минфин в марте купил у Центробанка 500 млн долл. для исполнения текущих обязательств по внешнему долгу. По словам министра, текущие условия очень выгодны для таких операций.


«Мы уже купили 500 и сейчас видим, что курс рубля опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10–12 %, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства», — сказал он.


По итогам вчерашних торгов на Московской бирже, доллар и евро незначительно прибавили. Курс доллара составил 57,3 руб. (+8 коп.), а курс евро — 61,6 (+15 коп.).


Центробанк установил курс доллара на 21 марта ниже, чем он был 20 марта. Курс доллара составил 57,28 руб. (–65 коп.), евро — 61,69 руб. (–68 коп.).


На момент публикации, по информации портала НГС.БИЗНЕС, доллар в новосибирских банках можно было купить по цене от 57,5 руб. до 59,05 руб., а евро — от 62,13 руб. до 63,40 руб.


В начале марта рубль пережил ослабление после того, как упали цены на нефть.

Елена Громкова
Фото Mojito_mak (Essentials/iStock)

Прочтений: 9730
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (79)79
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Новинки ипотечного кредитования, пришедшие на смену госипотеке
22 марта пройдет онлайн-конференция ГК «Строитель» и двух крупнейших банков в Новосибирске: ПАО Сбербанк и ПАО «ВТБ 24»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено