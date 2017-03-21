S7 Airlines открыла бронирование дешевых авиабилетов на Дальний Восток

S7 Airlines открыла бронирование дешевых авиабилетов на Дальний Восток

Авиакомпания S7 Airlines открыла предварительное бронирование на льготные авиабилеты в Сибирь и на Дальний Восток.


«Специальные тарифы доступны для граждан РФ в возрасте до 22 лет включительно, а также для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет). Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и одному сопровождающему их лицу, лицу, сопровождающему ребенка-инвалида. Кроме того, специальные тарифы доступны для инвалидов с детства второй или третьей групп любого возраста», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.


Авиабилеты  можно забронировать в кассах S7 Airlines и у агентов. В 2017 году в программе субсидирования участвуют рейсы S7 Airlines из Москвы в Горно-Алтайск, Мирный, Норильск, Якутск, Читу, Улан-Удэ,


из Новосибирска во Владивосток, Магадан, Мирный, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Якутск, Читу,


а также из Владивостока в Петропавловск-Камчатский и Хабаровск. Они будут отправляться с 1 апреля по 31 октября 2017 года.


В частности, размер субсидированного тарифа в одну сторону составляет из Новосибирска во Владивосток 5900 руб., в Магадан — 6500 руб., Мирный — 4500 руб. «Такие же тарифы действуют на перелеты в обратном направлении. Таксы не взимаются», — отмечает пресс- службе.


Обычная цена на перелет выше. Например, сейчас на сайте авиакомпании можно забронировать билет по направлению «Новосибирск – Владивосток» с вылетом 1 апреля и возвращением 8 апреля по стоимости вместе с таксами и сборами от 27 100 руб.


Сайт «Аэрофлота» предлагает билеты на аналогичные даты со стоимостью от 28 900 руб. 


Субсидированные поездки по разным направлениям запускают и другие авиакомпании. В январе магаданская авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») начала выполнять рейсы из Новосибирска в Томск за 2200 руб. — они субсидировались за счет федерального бюджета.

Елена Громкова
Фото Стаса Соколова

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