Новосибирцы стали свидетелями нашествия крыс на «Золотой ниве»

Днем, 20 марта, в Новосибирске в микрорайоне «Золотая нива» новосибирцы увидели стаю крыс посреди улицы.







«Сегодня у дома по ул. Б. Богаткова, д. 206, в 18:30 я и десятки жителей г. Новосибирска стали свидетелями нашествия крыс. Всё началось с того, что прогуливаясь по магазинам, увидел как одна за другой из расщелин фундамента дома №206 выбежали 4 крысы», - написал в редакцию НГС читатель.







После этого очевидец начал снимать происходящее на видео и в итоге нашел около 12-15 крыс, которые бегали по сугробам. Снятые фото и видео мужчина прислал в редакцию.











Крысы в Новосибирске время от времени причиняют неудобства жителям. В феврале этого года НГС рассказывал, как крысы обглодали проводку в «Тойоте», после чего машина заглохла посреди дороги.