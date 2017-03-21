Новосибирцы стали свидетелями нашествия крыс на «Золотой ниве»

Новосибирцы стали свидетелями нашествия крыс на «Золотой ниве» (видео)

Днем, 20 марта, в Новосибирске в микрорайоне «Золотая нива» новосибирцы увидели стаю крыс посреди улицы.


«Сегодня у дома по ул. Б. Богаткова, д. 206, в 18:30 я и десятки жителей г. Новосибирска стали свидетелями нашествия крыс. Всё началось с того, что прогуливаясь по магазинам, увидел как одна за другой из расщелин фундамента дома №206 выбежали 4 крысы», - написал в редакцию НГС читатель.


После этого очевидец начал снимать происходящее на видео и в итоге нашел около 12-15 крыс, которые бегали по сугробам. Снятые фото и видео мужчина прислал в редакцию.



Крысы в Новосибирске время от времени причиняют неудобства жителям. В феврале этого года НГС рассказывал, как крысы обглодали проводку в «Тойоте», после чего машина заглохла посреди дороги.

Елена Громкова
Фото и видео читателя НГС

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