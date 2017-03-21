Экс-сотрудники ВТБ получили долгие сроки за похищенный миллиард

Процесс шел с сентября 2012 года

В Новосибирске Железнодорожный районный суд вынес приговор бывшим сотрудникам банка ВТБ, которых обвинили в хищениях больше миллиарда рублей.





Ключевые фигуранты дела - бывший управляющий новосибирским филиалом ВТБ 55-летний Вадим Григорьев, которого следствие посчитало руководителем преступной группы, и его заместитель 49-летняя Ирина Долгова. Хищения были вскрыты еще в 2008 году, когда работники головного офиса провели инспекцию, напоминает «КоммерсантЪ».







«По версии полиции, для хищения средств кредитной организации они использовали весьма примитивную схему. Участники группы представляли в филиал ВТБ пакет фиктивных документов с приукрашенными показателями финансово-хозяйственной деятельности компаний-заемщиков, главным образом сельхозпроизводителей, и сведениями о наличии у них залогового имущества. В качестве целевого назначения запрашиваемых кредитов указывалась закупка ГСМ, гербицидов и минеральных удобрений», - рассказывает издание.







Руководство филиала ВТБ, говорится в деле, обеспечивало беспрепятственное рассмотрение кредитных заявок без проверки достоверности сведений о соискателе. Полученный компанией-заемщиком банковский кредит перенаправлялся на счета фирм, подконтрольных махинаторам.





Согласно расчетам следователей, общая сумма хищений превысила 1,1 млрд руб.







Григорьеву и Долговой предъявили обвинение в растрате вверенных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании похищенных денег (ст. 174.1 УК РФ) путем приобретения двух квартир. Предполагаемым сообщникам топ-менеджеров — предпринимателю Александру Кривенко и его помощницам Ларисе Жуковой и Ларисе Головач — инкриминировали только ст. 160 УК.







Суд начал рассматривать дело в сентябре 2012 года. К тому времени Григорьев и Долгова были уволены из ВТБ, но при этом заняли ключевые посты в группе компаний САХО. Экс-банкиры утверждали, что не знали о том, что представленные компаниями-заемщиками бумаги были фальшивыми.







«КоммерсентЪ» со ссылкой на старшего помощника прокурора Железнодорожного района Татьяну Тесля пишет, что Григорьев 9,5 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб., Ирине Долговой — на один год и 200 тыс. руб. меньше. Осужденные Жукова и Головач были взяты под стражу в зале суда: первой суд назначил 4,5 года заключения, второй — на полгода меньше. Александр Кривенко отделался четырехлетним условным сроком.







Иск ВТБ к осужденным рассмотрят в гражданском процессе. С учетом начисления процентов, неустойки, штрафов его сумма составляет 2 млрд 485 млн руб.







Григорьев заявил, что намерен приговор обжаловать, Григорьева сказала, что рассчитывала на оправдание.







«Мы удовлетворены решением суда в отношении Вадима Григорьева и Ирины Долговой. ВТБ оказывал всестороннюю поддержку правоохранительным органам при раскрытии преступления и возврате похищенных средств. Подчеркиваем, что банк всегда будет добиваться уличения сотрудников и третьих лиц, совершающих противоправные действия в отношении ВТБ»,— приводит комментарий пресс-службе ВТБ «КоммерсантЪ».