«Тойота» столкнулась с фурой на Чуйском тракте: в легковой машине сгорели два человека

Пробка на Чуйском тракте из-за аварии





Вечером 20 марта в Искитимском районе Новосибирской области легковая машина столкнулась с фурой, после чего загорелась, — из-за аварии на трассе скопилась огромная пробка.





Авария произошла около 19:45. «На 65-м километре автодороги Р-256 (Чуйский тракт) по неустановленной пока причине столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате аварии произошло возгорание легкового автомобиля», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.





По предварительным данным полиции, в загоревшейся машине погибли два человека. Сейчас полицейские работают на месте происшествия, устанавливают данные о жертвах. Часть трассы перекрыта, сотрудники полиции регулируют там движение.





В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что на трассе столкнулись фура и «Тойота Премио». На место аварии выехали Искитимский поисково-спасательный отряд и сотрудники пожарной части № 12, всего 8 человек.





Новосибирцы сообщают в редакцию, что уже около 2 часов стоят в пробке на трассе из-за аварии. По их данным, ДТП произошло между Искитимом и Евсино.





Сгоревшая «Тойота Премио»







Жительница Новосибирска, муж которой стал очевидцем аварии, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети, что трасса была абсолютно сухая, но на некотором расстоянии от места аварии автомобилисты заметили гололед. Водитель фуры рассказал очевидцу, что водитель легковой машины врезался в отбойник, а затем в фуру. После этого «Тойоту» отбросило, и она загорелась.