Заявивший об освобождении из рабства в Казахстане новосибирец вернулся домой

Житель Новосибирска, похищенный 3 года назад, 55-летний Юрий Образцов прилетел из Казахстана в «Толмачёво» — его забрали полицейские.





Самолет из Алма-Аты, на котором прилетел Юрий Образцов, приземлился в «Толмачёво» сегодня, 20 марта, в 18:50. Его встречали представители добровольно-спасательного отряда «Маяк», которые организовали поиски родственников и собрали деньги на авиабилет. У трапа самолета Образцова встретили сотрудники полиции и задержали его.





Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, в консульстве РФ в Казахстане новосибирцу сделали временный паспорт. Сейчас полицейские вместе с сотрудниками полиции Казахстана пытаются выяснить обстоятельства пропажи Образцова, а также то, что с ним происходило последние 3 года.





Напомним, о пропаже Образцова заявил в 2014 году его брат. Мужчину объявили в федеральный розыск. В марте этого года его заметили охранники одного из алма-атинских торговых центров. Образцов рассказал им, что несколько лет назад прибыл в Казахстан из Новосибирска. Мужчина утверждает, что в Казахстане его удерживали в рабстве и избивали.





18 марта официальный представитель правительства Казахстана Алмас Садубаев рассказал в своем аккаунте на Facebook о результатах проверки в отношении Образцова. По данным Садубаева, на теле новосибирца не найдено повреждений, а сам он якобы признался, что ездил по республике автостопом и никто его насильно не удерживал.