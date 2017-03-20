Заявивший об освобождении из рабства в Казахстане новосибирец вернулся домой

Заявивший об освобождении из рабства в Казахстане новосибирец вернулся домой

Житель Новосибирска, похищенный 3 года назад, 55-летний Юрий Образцов прилетел из Казахстана в «Толмачёво» — его забрали полицейские.


Самолет из Алма-Аты, на котором прилетел Юрий Образцов, приземлился в «Толмачёво» сегодня, 20 марта, в 18:50. Его встречали представители добровольно-спасательного отряда «Маяк», которые организовали поиски родственников и собрали деньги на авиабилет. У трапа самолета Образцова встретили сотрудники полиции и задержали его.


Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, в консульстве РФ в Казахстане новосибирцу сделали временный паспорт. Сейчас полицейские вместе с сотрудниками полиции Казахстана пытаются выяснить обстоятельства пропажи Образцова, а также то, что с ним происходило последние 3 года.


Напомним, о пропаже Образцова заявил в 2014 году его брат. Мужчину объявили в федеральный розыск. В марте этого года его заметили охранники одного из алма-атинских торговых центров. Образцов рассказал им, что несколько лет назад прибыл в Казахстан из Новосибирска. Мужчина утверждает, что в Казахстане его удерживали в рабстве и избивали.


18 марта официальный представитель правительства Казахстана Алмас Садубаев рассказал в своем аккаунте на Facebook о результатах проверки в отношении Образцова. По данным Садубаева, на теле новосибирца не найдено повреждений, а сам он якобы признался, что ездил по республике автостопом и никто его насильно не удерживал.

Кирилл Шматков
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк» (Новосибирск)

Прочтений: 3967
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Новинки ипотечного кредитования, пришедшие на смену госипотеке
22 марта пройдет онлайн-конференция ГК «Строитель» и двух крупнейших банков в Новосибирске: ПАО Сбербанк и ПАО «ВТБ 24»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено