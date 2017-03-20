Подростки бросили в трамвай кусок льда и попали в голову пассажирке

Пассажирка, в которую попал кусок льда, отделалась царапиной

Сегодня, 20 марта, двое новосибирских подростков бросили кусок льда в трамвай № 2 и разбили стекло.





«По свидетельству пассажиров, несовершеннолетние бросили кусок льда, разбили стекло в трамвае. В результате чего одна из пассажирок, женщина, получила легкую травму головы», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.







Сотрудники полиции получили вызов на остановку «Вертковская» в 18:16. Когда правоохранители приехали на место происшествия, подростки уже сбежали. Приехавшие врачи «скорой помощи» осмотрели женщину и заключили, что она отделалась царапиной.







Сейчас полицейские проводят доследственную проверку и устанавливают личности подростков.







Общественный транспорт Новосибирска часто попадает под обстрел, причем не только камнями. Недавно на остановке «Станция метро "Заельцовская"» автобус № 64 обстреляли из пневматического оружия.

