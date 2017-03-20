«Мазда» перепрыгнула бордюр и въехала в стену супермаркета

«Мазда» переехала бордюр и врезалась в стену магазина «Сибириада»



Вечером 20 марта «Мазда» врезалась в стену продуктового магазина «Сибириада» на ул. Крылова в Новосибирске.





Авария произошла около 18:30. «Двигался за "Маздой" на своей машине в сторону Гоголя, она притормозила, без поворотника заехала на парковку. Я притормозил за ней. Через пару секунд после остановки она резко поехала вперед, стукнулась в стену и повисла», — рассказал в переписке с корреспондентом НГС в соцсети очевидец происшествия, пожелавший остаться анонимным.







Машина врезалась в стену продуктового магазина «Сибириада» на ул. Крылова







По словам очевидца, женщина — водитель «Мазды» утверждала, что якобы забыла поставить машину на режим парковки. Однако в этом случае такой высокий бордюр машина не смогла бы преодолеть хотя бы из-за недостаточной скорости, уверен мужчина.





Через пару секунд после остановки машина резко поехала вперед, стукнулась в стену и повисла







Судя по фото с места происшествия, которые прислали в редакцию читатели НГС, «Мазда» переехала бордюр, повисла двумя передними колесами, а передним бампером уперлась в стену магазина.





«Мазда» повисла двумя передними колесами







Новосибирцы за рулем иногда не справляются с управлением и врезаются в здания. Одно из громких ДТП в городе произошло в Ленинском районе — тогда нетрезвая женщина на «Тойоте РАВ4» сбила дворника, повредила две машины и врезалась в дом.





Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

