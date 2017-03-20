«Мазда» перепрыгнула бордюр и въехала в стену супермаркета

«Мазда» переехала бордюр и врезалась в стену магазина «Сибириада»
«Мазда» переехала бордюр и врезалась в стену магазина «Сибириада»

Вечером 20 марта «Мазда» врезалась в стену продуктового магазина «Сибириада» на ул. Крылова в Новосибирске.


Авария произошла около 18:30. «Двигался за "Маздой" на своей машине в сторону Гоголя, она притормозила, без поворотника заехала на парковку. Я притормозил за ней. Через пару секунд после остановки она резко поехала вперед, стукнулась в стену и повисла», — рассказал в переписке с корреспондентом НГС в соцсети очевидец происшествия, пожелавший остаться анонимным.


Машина врезалась в стену продуктового магазина «Сибириада» на ул. Крылова
Машина врезалась в стену продуктового магазина «Сибириада» на ул. Крылова


По словам очевидца, женщина — водитель «Мазды» утверждала, что якобы забыла поставить машину на режим парковки. Однако в этом случае такой высокий бордюр машина не смогла бы преодолеть хотя бы из-за недостаточной скорости, уверен мужчина.


Через пару секунд после остановки машина резко поехала вперед, стукнулась в стену и повисла
Через пару секунд после остановки машина резко поехала вперед, стукнулась в стену и повисла


Судя по фото с места происшествия, которые прислали в редакцию читатели НГС, «Мазда» переехала бордюр, повисла двумя передними колесами, а передним бампером уперлась в стену магазина.


«Мазда» повисла двумя передними колесами
«Мазда» повисла двумя передними колесами


Новосибирцы за рулем иногда не справляются с управлением и врезаются в здания. Одно из громких ДТП в городе произошло в Ленинском районе — тогда нетрезвая женщина на «Тойоте РАВ4» сбила дворника, повредила две машины и врезалась в дом.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ксения Евдокимова
Фото читателей НГС

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