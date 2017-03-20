«Мазда» перепрыгнула бордюр и въехала в стену супермаркета
Вечером 20 марта «Мазда» врезалась в стену продуктового магазина «Сибириада» на ул. Крылова в Новосибирске.
Авария произошла около 18:30. «Двигался за "Маздой" на своей машине в сторону Гоголя, она притормозила, без поворотника заехала на парковку. Я притормозил за ней. Через пару секунд после остановки она резко поехала вперед, стукнулась в стену и повисла», — рассказал в переписке с корреспондентом НГС в соцсети очевидец происшествия, пожелавший остаться анонимным.
По словам очевидца, женщина — водитель «Мазды» утверждала, что якобы забыла поставить машину на режим парковки. Однако в этом случае такой высокий бордюр машина не смогла бы преодолеть хотя бы из-за недостаточной скорости, уверен мужчина.
Судя по фото с места происшествия, которые прислали в редакцию читатели НГС, «Мазда» переехала бордюр, повисла двумя передними колесами, а передним бампером уперлась в стену магазина.
Новосибирцы за рулем иногда не справляются с управлением и врезаются в здания. Одно из громких ДТП в городе произошло в Ленинском районе — тогда нетрезвая женщина на «Тойоте РАВ4» сбила дворника, повредила две машины и врезалась в дом.
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Ксения Евдокимова
Фото читателей НГС