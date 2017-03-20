Банк заблокировал зарплатную карту женщины из-за долга ее полной тезки

Татьяна Мельникова выиграла два суда у банка ВТБ24

Жительница Новосибирска отсудила компенсацию морального вреда у крупного банка, который заблокировал ее зарплатную карту за долги ее полной тезки из Великого Устюга.





С блокировкой своей зарплатной карты клиентка банка ВТБ24 Татьяна Мельникова столкнулась дважды. Оба раза — в прошлом году. Первый раз банк заблокировал и обнулил ее счет во второй половине апреля, как раз перед затяжными майскими праздниками и днем рождения сына. Второй раз это случилось перед началом учебного года, когда женщина собиралась покупать сыну вещи и школьные принадлежности.







«В первый раз уже был вечер, и мы не могли ничего узнать. По телефону [в банке] сказали, что карту заблокировали на основании судебного постановления. А у меня ни кредитов, ни займов никаких нет, поэтому я была очень испугана и в шоке была. И потом я не могла добиться от банка возврата своих денег очень долго. Конечно, меня возмутило очень сильно то, что я не могу рассчитывать на свои заработанные деньги и воспользоваться ими, когда хочу», — описала ситуацию Татьяна Мельникова.







Как следует из материалов судебного разбирательства, когда банк в первый раз заблокировал карту клиентки, на ее счету было чуть больше 15 тыс. руб. Во второй раз — больше 29 тыс. руб.







Когда клиентка начала разбираться в ситуации, то выяснила, что оба раза банк заблокировал ее счет по ошибке, поскольку в Великом Устюге живет ее полная тезка с такой же датой рождения и с долгами по алиментам.







«В первом случае мне возвращали деньги в течение двух недель. Это очень долго для меня. Мне пришлось занимать у знакомых, у родственников, но потом небольшой аванс у меня по работе пришел, и я смогла эти две недели дожить. Во втором случае, так как я обратилась [в банк] в тот же день, когда были сняты деньги, они не успели, видимо, уйти к приставам и поэтому вернулись, наверное, на второй день. Но в любом случае было испорчено настроение, было волнительно, вернутся ли они и когда они вернутся, ведь впереди столько планов, 1 сентября. В итоге мне пришлось расторгнуть отношения с этим банком и открыть свой счет в другом банке», — рассказала Татьяна Мельникова.







Женщина посчитала, что банк ВТБ24 нарушает закон о защите прав потребителей, и обратилась с исками в суд. За оба случая блокировки счета она рассчитывала отсудить у ответчика компенсацию морального вреда — по 50 тыс. руб. Осенью 2016 года Дзержинский районный суд Новосибирска вынес решение по обоим искам.





За первую блокировку счета он взыскал с банка моральный вред в 15 тыс. руб. и штраф в 7,5 тыс. руб. Во втором случае компенсация и штраф были значительно ниже — 3 тыс. руб. и 1,5 тыс. руб. соответственно.







Первое решение банк ВТБ24 обжаловал в областном суде. В своей апелляционной жалобе ответчик настаивал на том, что сумма компенсации завышена. В свою защиту представители банка отметили, что они добровольно вернули клиентке ошибочно списанные деньги, причем уже на второй день после праздников (11 мая).





В итоге в феврале 2017 года областной суд уменьшил компенсацию морального вреда до 5 тыс. руб., а размер штрафа — до 2,5 тыс. руб.







Второе решение пыталась обжаловать сама истица, так как посчитала компенсацию слишком маленькой. Но областной суд ее апелляционную жалобу не удовлетворил.







«Я не удовлетворена. Потому что я считаю, что это просто никакая сумма за то, что я пережила. Я воспитываю ребенка одна, помощи сильно ждать неоткуда, рассчитываю на свою заработную плату, поэтому я, конечно, возмущена, но что сделаешь — так судья решил», — отметила Татьяна Мельникова.







Чтобы узнать позицию банка ВТБ24 по поводу решений суда, НГС.НОВОСТИ направили им официальный запрос.





В прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о жителе Новосибирской области, который 2 года платил по огромным долгам своего полного тезки из Алтайского края.