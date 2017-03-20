Спалившего все свое хозяйство отшельника из Саги пригласили стать управляющим на алтайской базе

История Виктора Турбина не оставила равнодушными многих — после ее публикации поступило предложение от одной из компаний помочь земляку

После публикации о Викторе Турбине, который жил в глухом месте Таштагольского района Кемеровской области и сжег свои постройки из-за конфликта с местной властью, в НГС.НОВОСТИ пришло предложение помощи отшельнику.







«У меня есть очень хорошее предложение к Виктору Турбину, которое, думаю, его заинтересует. Постоянное проживание для него и его семьи на базе отдыха в Горном Алтае в уединенном месте, ведение хозяйства. База очень большая — 2 га, им будет предоставляться жилье, питание и выплата заработной платы», — написала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Кристина Васильева, работающая, как гласила подпись, в компании «СТС-Консалтинг».







Кристина пояснила, что территория их базы настолько большая, что при желании Виктор сможет там организовать и содержать свое хозяйство, обеспечивая присмотр и всему остальному.







Виктор несколько лет создавал с нуля свое хояйство, помогал развивать туристическое направление руководству Шорского национального парка





Виктор Турбин подтвердил, что на него действительно вышли с предложением работать мажордомом (управляющим) на горно-алтайской базе от одной из компаний, занимающихся продажей автомобилей, но пока он никакого решения не принял.





«Договорились съездить посмотреть… И надо внутри семьи это все решить», — коротко заметил Виктор Турбин.







После того, как Виктор столкнулся с непониманием нового руководства парка, он махнул на все рукой и сжег все построенное





Кристина Васильева не захотела комментировать свое предложение и сообщать, что это за компания делает такое предложение. Однако, по информации «СПАРК-Интерфакс», совладелец ООО «СТС-Консалтинг» Евгений Королев имеет прямое отношение к ряду компаний, представляющих в разных городах автомобильную марку Scania.