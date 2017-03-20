Новосибирского коллектора осудили за угрозы взорвать детский сад

Рината Хайритдинова приговорили к 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении



20 марта Петрозаводский городской суд Республики Карелия приговорил новосибирского коллектора к 10 месяцам в колонии-поселении за угрозу взорвать детский сад.





«Суд установил, что 21 апреля 2016 года действовавший в интересах коллекторской организации Ринат Хайритдинов ради вознаграждения в размере 13,5 % от суммы долга противозаконными способами принуждал сотрудницу детского сада в Петрозаводске к погашению задолженности по договору займа», — сообщила старший помощник прокурора Республики Карелия по взаимодействию со СМИ Татьяна Кордюкова.







Следствие установило, что Хайритдинов с 11 до 15 часов 38 раз позвонил из Новосибирска в детский сад № 95, оскорблял потерпевшую женщину и грубо требовал ее коллег заставить женщину заплатить долг.







«Хайритдинов по телефону угрожал применением насилия в отношении работников и воспитанников дошкольного учреждения, сообщив о намерении в тот же день "выкурить" их из детского сада», — пояснила Кордюкова.







Руководство детского сада восприняло угрозу реально и эвакуировало 262 детей и 46 работников. Полицейские тогда обследовали детский сад и не обнаружили взрывное устройство, сообщает Следственное управление СКР по Республике Карелия.







Суд признал Хайритдинова виновным в самоуправстве и ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 330, ч. 1 ст. 207 УК РФ). Мужчину приговорили к 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.







С начала 2017 года в силу вступил федеральный закон о коллекторах — они больше не могут угрожать должникам, писать про них гадости в интернете и портить имущество неплательщиков.

