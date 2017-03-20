Прокурор Бердска предупредил школьников о «щупальцах ИГИЛа» в соцсетях

На прошлой неделе прокурор Бердска Роман Сивак встретился с учениками городской школы №1 и рассказал, как пожаловаться на нерадивые управляющие компании и уберечься от террористов.







По его словам, через социальные сети преступники могут составить психологический портрет, найти у человека уязвимое место.





«Там же школьники делятся своими переживаниями, проблемами. Зачастую, наверное, интернет им ближе, чем родители. Никакого секрета не представляет, что ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) точно так же ведет свою деятельность через социальные сети, тянет свои щупальца. Нельзя говорить, что вот оно здесь, но в том, что это может быть, нет никаких сомнений», — отметил прокурор Бердска.







«Основной вопрос был о том, были ли факты в нашем городе, связанные с той проблемой, которая озвучивается везде — так называемые "группы смерти". В этой связи я рекомендовал меньше рассказывать о себе на страничках, о семье, а больше природу какую-нибудь размещать», — говорит Сивак.







Также одна школьница спросила, можно ли пожаловаться в прокуратуру на УК. «Где-то она шла, и снег сбрасывали чуть ли не на голову. Конечно, можно и нужно сообщать о таких фактах», — рассказал прокурор.





В сентябре прошлого года стало известно, что в Таджикистане суд вынес приговор мужчине, которого завербовали в Новосибирске в «Исламское государство». Об этом сообщила генеральная прокуратура республики. Мужчина получил 6,5 лет в колонии строгого режима. В частности, прокуратура республики уточняла, что осужденный ездил в Новосибирск с 2007 года, последний раз он приезжал сюда в декабре 2014 года и тогда познакомился с двумя другими гражданами Таджикистана. Они призвали Музофарова в ряды ИГИЛ, чтобы он участвовал в военной операции в Сирии.