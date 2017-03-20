На Красном проспекте выставили на продажу бывший чешский ресторан

В центре Новосибирска за 15,5 млн руб. продают помещение ресторана «Пан Шаманек».









Объявление о продаже опубликовано на сайте N1.RU в середине февраля и обновлено 19 марта. Общая площадь расположенного в цоколе жилого дома на Красном проспекте, 57 помещения — 210 кв. м, стоимость 1 кв. м — чуть больше 73,8 тыс. руб. Кроме покупки возможна также долгосрочная аренда за 700 руб. за кв. м.







Как рассказал владелец помещения Габриэль Акопян, помещение не оборудовано, однако в нем сохранился интерьер чешской пивницы.





«Там был арендатор 8 лет, потом что-то у них не получилось, они разбежались. Устали работать в этом направлении, сменили сферу деятельности, наверное, не знаю», — объяснил он. Как рассказывали в начале года НГС.НОВОСТИ, «Пан Шаманек» попал в «волну» закрытий ресторанов и кафе в Новосибирске.











Здание на Красном проспекте, 57 построено в стиле конструктивизма в 1933 году и входит в перечень памятников архитектуры регионального значения. По данным Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области,





это один из первых многоквартирных домов в Новосибирске.







«Что памятник культуры, мы знаем, у нас это есть в сопроводительных документах. Какие изменения сделаны — они все согласованы», — заверил владелец помещения. К документации также приложены схемы возможного размещения вывесок и рекламы на фасаде.







Ранее в марте в еще одном доме-памятнике на Красном проспекте выставили на продажу кафе.