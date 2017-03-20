У спасенных из томского зоопарка хищников нашли серьезные травмы

Канюк
Канюк

Волонтеры центра реабилитации хищных птиц привезли в Новосибирск канюка, болотную сову и коршуна из закрывшегося в Томске мини-зоопарка «Тотем».


Состояние новых питомцев печальное. На обследование ушло около 7 тыс. руб. Впереди — несколько дорогих операций.


«К сожалению, сейчас все птицы не выпускные, но, возможно, канюка после продолжительной реабилитации можно будет вернуть в природу. У него остеоартрит локтевого сустава левого крыла, пододерматит (воспаление лап. — А.Н.) и ожирение. С болотной совой все грустно — у нее застарелый перелом плечевой кости правого крыла. Крыло уже не спасти. После операции сове также предстоит долгий курс восстановления. У коршуна застарелый перелом кисти левого крыла с образованием мозолей», — рассказали в центре реабилитации хищных птиц.


Сова
Сова


О закрытии зоопарка «Тотем» стало известно 10 марта. В официальной группе «ВКонтакте» сообщили, что зоопарк фактически перестал существовать с 2015 года, когда умерла от инсульта его основатель Мария Вторушина. Ее супруг, совладелец зоопарка Евгений Шворнев, не смог справиться с ситуацией. Денег на содержание зверей ему не хватало. Питомцы содержались в плохих условиях.


Коршун
Коршун


После того, как зоопарк официально закрылся, его обитателей раздали в разные города. Мелкие рептилии, пума Атос и леопард Агат уехали в Челябинск, все мелкие животные — в Северск, сельскохозяйственных животных и птиц раздали в частные дома, а хищных птиц отправили в Новосибирск.

Анна Наумцева
Фото vk.com/birds54

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