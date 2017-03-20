Магистраль в Ленинском районе топит из-за строительства нового жилья

Ул. Большая несколько лет попадала в зону подтопления из-за активной застройки территории



В Ленинском районе Новосибирска появится новая ливневая канализация, благодаря ей перестанет затапливать ул. Большую и частный сектор.





«Ул. Большая в течение нескольких лет попадала в зону подтопления в связи с активной застройкой территории, из-за чего естественный рельеф местности был нарушен», — сообщает пресс-центр мэрии города.







Первый замглавы администрации Ленинского района Александр Гриб рассказал, что строительство ливневки идет в три этапа, первый из которых планируют завершить в апреле.







«Сейчас мы заканчиваем строительство водоотводной ливневки диаметром 800 мм, протяженностью около 1,5 километров — до залива. Там есть дамба, которая не даст воде уйти. Будем делать прокол, прокладывать трубы и устанавливать запорные устройства. Таким образом мы обеспечиваем безопасность жителей ул. Проточной во время паводка», — пояснил первый замглавы администрации Ленинского района Александр Гриб.







Он добавил, что летом 2017 года специалисты приступят к строительству ливневки на ул. 2-й Шоссейной диаметром 300 мм.







По данным справочника 2ГИС, в последнее время вокруг ул. Большой строятся микрорайон «Дивногорский» и жилой комплекс «Новомарусино».







Ливневую канализацию Новосибирска начали прочищать от щебня и мусора еще с февраля. В начале марта НГС.НОВОСТИ показывали, как коммунальщики вместе со специальным роботом чистят ливневку на ул. Станционной.

