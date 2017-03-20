Городецкий сменил начальника всех загсов области

20 марта начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Людмила Дядченко покинула пост, который занимала с 2004 года.


Людмила Дядченко возглавляла загс с 2004 года
Людмила Дядченко возглавляла загс с 2004 года

«Распоряжение об освобождении [Людмилы] Дядченко губернатор Владимир Филиппович Городецкий подписал в связи с достижением предельного возраста пребывания на гражданской службе», — подтвердили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, добавив, что главе управления по делам ЗАГС исполнилось 65 лет.


Документ подписан сегодня, 20 марта.


С завтрашнего дня исполняющей обязанности начальника управления по делам ЗАГС по Новосибирской области станет Наталья Шустова, до этого возглавлявшая отдел ЗАГС Центрального округа Новосибирска. Дата назначения нового руководителя загса еще неизвестна, отметили в пресс-службе правительства.


Наталья Шустова (на фото справа) исполняет обязанности начальника загса с 20 марта
Наталья Шустова (на фото справа) исполняет обязанности начальника загса с 20 марта


По информации на официальном сайте загса, Людмила Дядченко занимается «вопросами организации деятельности» органов ЗАГС НСО с февраля 1996 года. С июля 2004 года она стала руководителем управления по делам ЗАГС. Численность работников управления — 238 сотрудников, из них 176 — государственных служащих, отмечается на сайте. 


В марте Владимир Городецкий также уволил министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергея Титова — с формулировкой «прекращение полномочий по собственному желанию». Уже на следующий день Титов возглавил компанию «Сибмост», став ее президентом.

Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой (1), zags.nso.ru 

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