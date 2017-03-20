Дорогу в центре сужают на четыре дня ради нового асфальта

Место сужения
Место сужения

С 20 марта на 4 метра сужается проезжая часть на участке Комсомольского проспекта в Новосибирске.


«Движение ограничивается на участке Комсомольского проспекта по четной стороне в районе здания на ул. Ленина, 32», — сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.


Это сделано из-за аварийных работ АО «СИБЭКО» по восстановлению покрытия дороги. Проезжая часть будет сужена на 4 метра, окончание работ запланировано на 24 марта.


Мэрия просит новосибирцев быть внимательными, руководствоваться знаками и не нарушать правил дорожного движения.


Перекрытия дорог в Новосибирске из-за ремонта случаются регулярно. А недавно из-за трещины, которая была на ул. Большевистской, перенесли остановку.

Анна Наумцева
Карта на основе 2ГИС

Прочтений: 2518
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Новинки ипотечного кредитования, пришедшие на смену госипотеке
22 марта пройдет онлайн-конференция ГК «Строитель» и двух крупнейших банков в Новосибирске: ПАО Сбербанк и ПАО «ВТБ 24»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено