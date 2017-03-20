Дорогу в центре сужают на четыре дня ради нового асфальта

Место сужения

С 20 марта на 4 метра сужается проезжая часть на участке Комсомольского проспекта в Новосибирске.







«Движение ограничивается на участке Комсомольского проспекта по четной стороне в районе здания на ул. Ленина, 32», — сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.







Это сделано из-за аварийных работ АО «СИБЭКО» по восстановлению покрытия дороги. Проезжая часть будет сужена на 4 метра, окончание работ запланировано на 24 марта.







Мэрия просит новосибирцев быть внимательными, руководствоваться знаками и не нарушать правил дорожного движения.





Перекрытия дорог в Новосибирске из-за ремонта случаются регулярно. А недавно из-за трещины, которая была на ул. Большевистской, перенесли остановку.