Девушка из Новосибирска стала чемпионкой России по грэпплингу

Из архива НЦВСМ
Из архива НЦВСМ

Новосибирская спортсменка Римма Тропина победила на чемпионате России по борьбе грэпплингу в двух версиях — без кимоно и в кимоно (грэпплинг ги).


Соревнования прошли на выходных в Белгороде.


«Разница в форме одежды, и из-за этого техника по-разному строится. Для меня сложнее без кимоно, пока что. Когда ты борешься в кимоно, то его можно схватить и потянуть, допустим, если ты в партере борешься, то прижать человека намного проще, потому что плотность захвата большая. А когда ты борешься без кимоно, то легче уходить от удержания и от болевых приемов», — объяснила НГС.НОВОСТИ Римма Тропина.


Римма выступает в категории до 71 кг, в первый день соревнований у нее было 9 соперниц, во второй — 8. Всего она провела 6 боев — по 3 в каждый из дней соревнований.


«У меня была соперница Дарья Бахаева из Иркутска — она в прошлом году стала серебряной призеркой без кимоно, ездила на Европу. Потом Анжелика Пеляева из Москвы — в прошлом году серебряной призеркой в кимоно», — рассказала победительница.


Римма отметила, что и Дарью, и Римму она победила в финалах по баллам, финишировать досрочно с помощью болевого приема не удалось. «Схватки получились, по моим ощущениям один в один: я переводила в партер, потом обходила сбоку и боролась больше позиционно», — сказала Римма.


«За меня половина Новосибирска болела, поэтому нельзя было оплошать. Мы с Сашей (Александр Ануфриев — тренер Риммы. — Е.Г.) выстроили план действий, от которого я не отошла ни на шаг. Я должна была занять доминирующую позицию и начинать делать болевые только после того, как набрала "безопасное" количество баллов. Так и получилось. Я очень волновалась и перед отъездом потеряла вес. Думала, это не скажется на борьбе, но ошибалась — во время встреч сил, бывало, не хватало», — передали комментарий Риммы в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.


Чемпионкой по грэпплингу Римма стала в третий раз, в 2014-м и 2016 годах она также побеждала и в грэпплинге без кимоно, и в кимоно. В 2016 году она стала двукратной чемпионкой Европы, а на чемпионатах мира завоевала два «золота», «серебро» и «бронзу». В частности, в октябре 2016 года Римма привезла с чемпионта мира «золото» и «серебро».


26-летняя Римма Тропина занимается боевыми видами спорта с 19 лет, грэпплингом занимается последние 2 года, до этого год был перерыв, а прежде практиковала самбо. Сейчас Римму тренирует Александр Ануфриев.


«Следующие соревнования, к которым готовится Римма в этом году, — это чемпионат Европы, его планируют провести в мае в сербском Белграде», — добавили в НЦВСМ.


Справка: Грэпплинг (англ. grappling) вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.

Елена Громкова
Фото из архива НЦВСМ (1), instagram.com/cklegionnsk (2, 3)

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