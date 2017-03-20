Названа дата начала активности клещей в Новосибирске

Пик активности клещей у нас приходится на конец мая – начало июня



В Новосибирской области готовятся к сезону клещевого энцефалита — специалисты заявили, что клещи проснутся и станут активными в конце марта.





«Официально у нас укусов клеща не зарегистрировано. Напомним, что в 2015-м и 2016 году первые укусы клеща отмечались 30 марта. Пик активности клещей у нас приходится на конец мая – начало июня. Это максимальные показатели по активности клещей, обращениям людей», — рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по НСО Лада Самойлова в пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской».







Специалист отметила, что, вероятно, в этом году эпидсезон также начнется в конце марта. Однако все будет зависеть от объема и своевременности уборки и обработки территории, вакцинации граждан, их желания пойти в леса и парки.







По данным Самойловой, в 2016 году клещи покусали больше 1,5 тыс. жителей области, из них заболели клещевым энцефалитом 125 человек.





Более активны клещи в Новосибирском, Тогучинском, Мошковском и Ордынском районах области и Октябрьском и Заельцовском районах города.





Специалист отметила, что ежегодно уменьшается количество укусов в лесах и парках, а увеличивается — в садовых обществах.







Главный специалист по инфекционным болезням Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала, что все желающие могут поставить вакцину от клещевого энцефалита, в области есть импортные и отечественные (московская, томская) вакцины.





«Сегодня 100-процентная защита от клещевого энцефалита — это вакцинация, это управляемая инфекция. А противоклещевой гамма-глобулин, который вводится после укуса клеща, не предотвращает ход заболевания», — напомнила Позднякова.







Жители Новосибирска еще не обнаружили клещей на себе, однако начали находить их на собаках — в конце февраля жительница города обнаружила у себя дома клеща после прогулки с таксой вдоль теплотрассы.

