Синоптики уточнили прогноз до конца марта: необычное тепло после снегопадов

Синоптики уточнили прогноз до конца марта: необычное тепло после снегопадов

Новосибирский Гидрометцентр дал прогноз до конца марта — в среднем температура ожидается выше нормы на 1–3 градуса.


«Первая половина [третьей] декады будет проходить под влиянием области высокого атмосферного давления. Преобладающая температура ночью –15…–20 градусов, местами –8…–13 градусов. В середине декады придет циклоническое возмущение и вместе с ним ожидается потепление ночью до –2…–7 градусов», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, днем преобладающая температура ожидается в пределах 0…–3, в середине декады (25–26 марта) стоит ожидать до +11 градусов.


«В отдельные дни после 20 марта ожидаются осадки. Но пока в виде снега, а не дождя», — рассказал синоптик.


Сегодня, 20 марта, Новосибирская область встречает астрономическую весну, или день весеннего равноденствия. А уже в ближайшие три дня в Новосибирске и окрестностях столбик термометра должен подняться до +6.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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