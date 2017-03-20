Самый крупный бар крафтового пива в Новосибирске остановил работу


Владельцы заведения обещают, что сравнить старое оформление с новым можно будет уже в конце недели. Фото Стаса Соколова
Владельцы заведения обещают, что сравнить старое оформление с новым можно будет уже в конце недели. Фото Стаса Соколова


Бар Craft в ресторанном комплексе Stone House (Красный проспект, 37) закрылся на реконструкцию, не проработав и двух лет.


Объявление о закрытии появилось на входе в заведение, в зале уже начаты ремонтные работы.


Бар Craft начал работать летом 2015 года. Фото Стаса Соколова
Бар Craft начал работать летом 2015 года. Фото Стаса Соколова


Craft beer & kitchen (полное название) открылся в конце лета 2015 года на месте старейшего новосибирского бара Old Irish (1997–2015). Бар позиционировался как заведение для любителей так называемого «крафтового» (т.е. приготовленного по особенным, авторским рецептам) пива, мода на которое как раз пришла в Новосибирск. В зале заведения был полностью изменен интерьер — на место зеленых стен и витражей пришли стены с принтом, имитирующим мятую бумагу, а пиво стали наливать в винные бокалы.


Тонких ценителей крафтового пива в Новосибирске оказалось недостаточно для успешной работы большого бара. Фото Стаса Соколова
Тонких ценителей крафтового пива в Новосибирске оказалось недостаточно для успешной работы большого бара. Фото Стаса Соколова


Однако уже в прошлом году владельцы заведения фактически отказались от развития крафтового бара как самостоятельного проекта. Посетителям предлагали сразу два меню — пивного бара Craft и пиццерии и Drovamuka (расположена в этом же здании), которая оказалась более востребована, однако располагалась в маленьком зале, не вмещавшем всех желающих.. Второе заведение под названием Drovamuka, которое в этом году открылось по франшизе в отеле Mirotel на пл. Маркса, располагает уже значительно более просторным залом.


В пиццерии Drovamuka. Фото Стаса Соколова
В пиццерии Drovamuka. Фото Стаса Соколова


Руководитель «Конквеста» Олег Ионко объяснил приостановку работы бара желанием сменить в нем мебель на «более удобную». «Некоторые стилистические изменения» будут внесены и в оформление. Открыть бар в обновленном виде «Конквест» обещает в конце недели — 24 марта.


«Конквест» — не единственная компания, которая в последнее время решила внести существенные изменения в уже работающие заведения. Так, владельцы закусочной «Тбилиссимо!» на прошлой неделе объявили о том, что собираются отдать часть помещения «Тбилиссимо!» под винный бар Alma Valley, который открывается по договоренности с одноименным винодельческим хозяйством в Крыму.

Стас Соколов
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