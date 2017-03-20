Бизнесмен попался на многомиллионном мошенничестве с землей в Заельцовском районе

Новосибирский предприниматель пошел под суд по обвинению в обмане государства на 20 млн руб.

Новосибирские полицейские закончили расследовать уголовное дело в отношении 35-летнего бизнесмена, которого подозревают в мошенничестве с землей на 20 млн руб.





В январе 2013 года частная компания получила в аренду у государства участок земли для строительства санатория в Новосибирске. Однако из-за проблем с деньгами она так и не приступила к стройке, зато успела накопить долги по аренде, описали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Знающий об этой ситуации бизнесмен предложил арендатору передать ему все права на землю. При этом он пообещал погасить долги за этот участок.





В октябре 2013 года коммерсант получил все права на землю, но, по версии следствия, строить санаторий и рассчитываться с долгами не собирался.





Вместо этого он обманул государство: в сентябре 2014 года сообщил в Росреестр о том, что на этом участке якобы построены два административных здания, и после этого получил право собственности на несуществующие строения.





А эти документы помогли ему незаконно приватизировать землю и в тот же день ее продать, отмечают в областной полиции.





«В результате противоправных действий государству причинен материальный ущерб на сумму более 20 млн руб.», — подсчитали в МВД.







Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет об участке земли в Заельцовском районе Новосибирска.







После того, как преступление вскрылось, полиция возбудила против предпринимателя уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас расследование этого дела завершено, а его материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.







Ранее правоохранительные органы сообщили об аресте главы Новосибирского дома ветеранов — его тоже подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.