Мэрия ищет разрушителей дома XIX века

Владимировский спуск, 10

Власти Новосибирска объявили конкурс на снос четырех аварийных домов в городе.







Одним из них оказалось старое здание по адресу Владимировский спуск, 10 в Железнодорожном районе — его построили в 1896 году.







Этот дом — одно из старейших зданий города. По словам краеведа Константина Голодяева, здесь в XIX веке селились инженеры и техники, которые работали на строительстве железнодорожной станции Обь. Район, в котором расположен дом, в то время считался элитным.







Площадь дома — 234,5 кв. м, наружные и внутренние конструкции — из дерева, начальная стоимость его сноса — 275 тыс. руб, отмечается в документации госзакупки.







Дом признан опасным для жильцов в 2010 году, в декабре прошлого года его начали расселять.







Дом построили в 1896 году





Стоимость сноса дома на Владимировском спуске оценили в 275 тыс. руб.





Кроме дома № 10 на Владимировском спуске мэрия решила снести сразу дом на ул. Широкой, 26 (1922 год постройки), Толстого, 38 (год постройки не указан) и Вавилова, 11/2 (1952 год постройки). Начальная (максимальная) стоимость сноса всех домов составила больше 2,2 млн руб.







Самым дорогим сносом станет снос дома на Вавилова — его оценили в 1,5 млн руб. У него бутовый ленточный фундамент, наружные и внутренние капитальные стены кирпичные.







Конкурс объявлен 17 марта, организаторы определят победителя 31 марта. Компания должна будет снести дома не позднее 7 дней, после того как подпишет контракт.

