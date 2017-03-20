Молодой водитель на «Марк II» сбил двух детей на Вертковской

Место ДТП

22-летний водитель на «Тойоте Марк II» наехал на 10-летнего мальчика и 9-летнюю девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в Кировском районе Новосибирска.







Авария произошла сегодня в 8:30 у дома № 18 на ул. Вертковской.





«Водитель ехал со стороны ул. Римского-Корсакова в сторону ул. Сибиряков-Гвардейцев и совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть слева направо по ходу движения в зоне регулируемого пешеходного перехода», — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.







В ДТП пострадали два ребенка: 10-летний мальчик, у которого ссадины на лице и в области поясницы, и 9-летняя девочка, которая получила ушиб мягких тканей головы. Оба ребенка — учащиеся школы № 109, отметили в Госавтоинспекции.





«Детей доставили в больницу, а потом отпустили. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — пояснили в отделе пропаганды.

