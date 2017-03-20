Молодой водитель на «Марк II» сбил двух детей на Вертковской

Место ДТП
Место ДТП

22-летний водитель на «Тойоте Марк II» наехал на 10-летнего мальчика и 9-летнюю девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в Кировском районе Новосибирска.


Авария произошла сегодня в 8:30 у дома № 18 на ул. Вертковской.


«Водитель ехал со стороны ул. Римского-Корсакова в сторону ул. Сибиряков-Гвардейцев и совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть слева направо по ходу движения в зоне регулируемого пешеходного перехода», — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.


В ДТП пострадали два ребенка: 10-летний мальчик, у которого ссадины на лице и в области поясницы, и 9-летняя девочка, которая получила ушиб мягких тканей головы. Оба ребенка — учащиеся школы № 109, отметили в Госавтоинспекции.


«Детей доставили в больницу, а потом отпустили. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — пояснили в отделе пропаганды.

Анна Наумцева
Фото предоставлено Госавтоинспекцией

Прочтений: 7459
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (65)65
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Новинки ипотечного кредитования, пришедшие на смену госипотеке
22 марта пройдет онлайн-конференция ГК «Строитель» и двух крупнейших банков в Новосибирске: ПАО Сбербанк и ПАО «ВТБ 24»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено