Сибирские мужчины тратят на подарки почти на треть больше женщин

Банковская группа ВТБ — ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ — сравнила транзакции клиентов в период гендерных праздников и выяснила, сколько тратят на подарки женщины перед 23 февраля и мужчины перед 8 мМарта.





По данным статистики банков, мужчины в первую неделю марта тратили в среднем на 27 % больше, чем женщины в период с 15 по 23 февраля — 3283 против 2552 руб.





При этом в последние 3 года женские траты перед праздником незначительно снижаются, а мужские снизились лишь по отношению к 2015 году, превысив данные прошлого года.







«Объем покупок у сильного пола вырос на 30 %, дамы продемонстрировали по данному показателю более уверенный рост (+52 % за последние три года). По количеству совершенных транзакций женщины все три года опережают мужчин, т.е. они совершают больше покупок, но на меньшую сумму», — добавляется в сообщении пресс-службы банковской группы.







И женщины, и мужчины стали чаще дарить друг другу билеты в кино или театр — затраты на эту категорию с 2015 года выросли вдвое.





Женщины предпочитают дарить своим мужчинам одежду, обувь, строительные товары, косметику и мебель. Мужчины же сокращают свои траты практически во всех топовых категориях, отмечают аналитики: рост отмечается только на бытовую технику. Их затраты на букеты при этом за год упали более чем в 2 раза — с 19,4 млн до 8,5 млн руб.







Между тем, как рассказывали НГС.НОВОСТИ, общее снижение затрат на цветы не помешало новосибирцам выстраиваться в очереди в цветочных салонах.

