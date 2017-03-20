Ученикам элитной школы предложили вместо уроков написать ЕГЭ за деньги

Ученикам 130-го лицея предложили написать пробный ЕГЭ за отдельную плату
Ученикам 130-го лицея предложили написать пробный ЕГЭ за отдельную плату


В лицее № 130 школьникам предложили написать ЕГЭ за отдельную плату во время уроков.


«Дети писали пробный ЕГЭ по математике — делали задания из предыдущих ЕГЭ. Проводила какая-то организация через школу. Это было платно, один тест стоит 350 руб.», — рассказала НГС.НОВОСТИ мама ученицы 11-го класса лицея № 130. По ее словам, тесты проводили в субботу, 18 марта, в учебное время, вместо уроков по расписанию.


Как уточнил директор лицея Сергей Сопочкин, проведение пробного ЕГЭ было согласовано с родителями на родительском собрании, тест проводила «лицензированная компания, у них есть право на ведение такого рода образовательной деятельности».


«Большинство согласились, поучаствовали. Договор и оформление документации — все это есть. Такую процедуру проводим не в первый раз, она показала свою эффективность. Дети написали очень хорошо, только пятерки и четверки. Правда пока по базовому уровню она получила информацию. По профилю информация будет чуть позже», — отметил директор лицея.


По его словам, двое учеников, которые не вносили деньги за написание пробного ЕГЭ, все равно его написали вместе со всеми, — одну работу проверила учитель, другую — «сами ребята». Стоит отметить, что задания тестов ЕГЭ можно скачать в Сети бесплатно. Например, на сайте «Федерального института педагогических измерений» есть раздел «Открытый банк заданий ЕГЭ».


В прошлом году новосибирские школьники показали хороший результат экзаменов. 18 выпускников написали ЕГЭ по математике профильного уровня на 100 баллов, тогда как в 2015 году максимальная оценка была лишь у двоих.

Анна Богданова
Фото pixabay.com

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