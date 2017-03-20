У автобуса с пассажирами отвалилась дверь на остановке

Происшествие на "Петропавловской"

Вечером 19 марта в Новосибирске на остановке «Петропавловская» у автобуса вывалилась дверь.







«Мы с другом провожали подругу. Я стоял спиной к остановке, а друг передом стоял и смотрел на это все. Он начал смеяться, я повернулся — и это все произошло: водитель начал закрывать дверь, дверь отвалилась, на асфальт упала. Люди пытались ее обратно затащить туда. Один человек вышел ,у него не получилось, он позвал еще, и несколько человек затаскивали эту дверь в салон», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец происшествия Павел Лукьянов.







После этого автобус с пассажирами поехал дальше, на нем уехала и подруга Павла. «Как нам сказала подруга, в автобусе эту дверь держали всю дорогу до самой конечной — до Юго-Западного», — передал Павел.











По словам Павла, маршрут, по которому ехал автобус, — № 29.







На сайте ЦУГАЭТ указаны три перевозчика на автобусном маршруте № 29. В ООО «Автолига» и ИП Копыльцов К.А. отметили, что с их автобусами все в порядке. Третий перевозчик, ИП Кобенко В.А., по телефону не отвечал.





Новосибирские автобусы время от времени попадают в неприятные ситуации. Так, в середине февраля НГС рассказывал о том, как автобус ехал с замерзшим лобовым стеклом.