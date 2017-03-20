Глыба льда рухнула с балкона и сломала женщине руку и ногу

В воскресенье, 19 марта, сорвавшаяся с балкона глыба льда рухнула на прохожую в тихом центре Новосибирска — пострадавшую женщину увезли в больницу.





Дом № 32 на ул. Урицкого





«У нее травма головы и закрытые переломы стопы и предплечья», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В полиции рассказали, что в воскресенье, 19 марта, около 14:00 глыба льда упала на женщину с дома по ул. Урицкого. Пострадавшей оказалась 63-летняя жительница Кировского района Новосибирска, после падения льда она попала в больницу.







«На место выезжали сотрудники отдела полиции № 2 "Железнодорожный". Установлено, что это был несчастный случай. Материалы для проверки переданы в Следственный комитет», — прокомментировали в областной полиции.







Как уточнил руководитель ООО «ЖЭУ "Центральное"» Алексей Григорьев, инцидент произошел возле дома № 32 по ул. Урицкого.





«Снег упал с самовольно смонтированного козырька балкона дома. Жильцы дома неоднократно были предупреждены о том, что нужно убрать это все со своих козырьков, балконов и т.д. Кто-то не отреагировал. А в обязательный перечень работ ЖЭУ входит только очистка кровли от сосулек, наледи и снега <…> Если бы плита была предусмотрена конструктивом, тогда, конечно, должны сотрудники ЖЭУ убирать. Но это обычно в 9-этажках у крайних балконов есть конструктивом предусмотренная плита — там тоже убирает ЖЭУ, а здесь все это было самовольно сделано», — пояснил Алексей Григорьев.







Сосульки на доме № 32 по ул. Урицкого (дата съемки — 10 марта 2017 года)







Сосульки на доме № 32 по ул. Урицкого (дата съемки — 10 марта 2017 года)







Дом № 32 по ул. Урицкого (дата съемки — 20 марта 2017 года)







Несколькими днями ранее кусок снега упал с крыши новосибирской многоэтажки на коляску с 4-месячным ребенком. Младенца тогда увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом лобной кости. После обследования выяснилось, что у девочки закрытый перелом лобной кости и легкий ушиб мозга.

