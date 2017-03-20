В здании банка в центре Новосибирска появился необычный лифт

В отделении Райффайзенбанка на ул. Урицкого установили лифт для горожан на инвалидных колясках.  


Как сообщает на своем сайте группа компаний «Без преград», которая устанавливала подъемник, такая платформа может поднять до 360 кг и подходит в том числе для электроколясок. Цена конструкции — 256 тыс. руб. При должном уходе открытый лифт может выдерживает температуры до –30 градусов.


В здании банка в центре Новосибирска появился необычный лифт (фото)


Пол подъемной платформы, заездной пандус и съездная верхняя площадка сделаны из фрикционного алюминия, поэтому не скользят. Для удобства пользователей антивандальные кнопки вызова платформы на нижней и верхней площадках находятся на отдельных стойках. 


Подобные лифты в Новосибирске — редкость. В частности, лифты для горожан на коляске планируют установить на станциях скоростного трамвая, ветка которого пройдет параллельно Ельцовской магистрали в сторону «Родников» и «Снегирей» по проекту мэрии Новосибирска.

Валерия Терлеева
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