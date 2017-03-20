Пять компаний задолжали новосибирцам зарплату на 92 миллиона

Более 50 млн руб. предприятия задолжали уволившимся работникам

К 1 марта предприятия Новосибирской области накопили более 100 млн руб. долгов по зарплате — большую часть вовремя не выплатили своим работникам 5 компаний.





По данным Новосибирскстата, на 1 марта сумма долгов по зарплате в регионе снизилась на 2,6 % и достигла 103,6 млн руб.





«Своевременно не получили заработную плату 3,1 тыс. человек.





В среднем на одного работника приходилось по 33 586 руб. невыплаченной заработной платы»,





— подсчитали статистики и добавили, что больше половины долгов — 54,8 млн руб. — это зарплата работникам, которые уволились в прошлые годы.







Почти 90 % долгов по зарплате пришлось на долю 5 новосибирских предприятий. Это строительные компании «МСУ-78», «Сибтрубопроводстрой», обрабатывающие предприятия «Завод ПСК», «ЛДСК», а также Центр подготовки и сертификации авиационного персонала. По данным статистиков, 99,7 % всех долгов образовались из-за того, что у предприятий нет денег.





Напомним, ранее новосибирцы рассказали НГС.НОВОСТИ о том, как выбивают из начальников огромные долги.

