Инспектор ГИБДД отправил водителя в нокаут одним ударом

Кадр с места происшествия

Новосибирская полиция начала служебную проверку автоинспектора, который нокаутировал участника ДТП.





Инцидент произошел 17 февраля возле дома № 266«а» на ул. Б.Богаткова (деловой центр «Карибы»).





«Во дворе этого бизнес-центра машина сдавала задом и въехала в другую машину. Вызвали работников ГИБДД. Приехал работник ГИБДД, составил протокол. И когда они, как я предполагаю, расписывались в этом протоколе, работник ГИБДД вышел [из служебной машины] и ударил участника ДТП, нокаутировал его. Тот около двух минут лежал без сознания», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец происшествия, пожелавший остаться анонимным.





Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.









Этим случаем заинтересовалась служба собственной безопасности областной полиции. Сейчас в отношении автоинспектора коллеги проводят служебную проверку.







«Установлено, что мужчина пытался выхватить из рук сотрудника документы, и к нему был применен боевой прием борьбы», —





прокомментировали произошедшее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





В ведомстве уточнили, что следователи оценят поведение сотрудника полиции с правовой точки зрения. «В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с законом. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе полиции.





Также под служебную проверку недавно попал старший судебный пристав Болотнинского района. Это произошло после того, как очевидец нашел на свалке в Болотном важные документы с логотипом ФССП России и банков.