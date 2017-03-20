Новосибирским почтальонам выдали мобильные терминалы для оплаты ЖКХ и штрафов

Новосибирским почтальонам выдали мобильные терминалы для оплаты ЖКХ и штрафов (фото)

В Новосибирске 250 почтальонов получили мобильные платежно-кассовые терминалы, чтобы принимать оплату дома у клиентов.


«Технически МПКТ представляет собой конструкцию, сочетающую в себе кассовый аппарат и мобильное передающее устройство. Проведение платежа через терминал занимает несколько минут. Терминал позволяет принимать оплату коммунальных услуг, сотовой связи, налогов, штрафов ГИБДД, производить погашение кредитов и займов, пополнять баланс карт любого банка, работающего на территории РФ», — рассказали в пресс-службе сибирской Почты России.


В пресс-службе корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что новосибирские почтальоны стали получать терминалы в начале года. Сейчас аппараты есть у 250 человек, еще 75 получат их до конца года. 


Почтальоны принимают оплату деньгами, а затем отдают клиенту чек.


«Мы рассчитываем, что применение МПКТ снизит нагрузку на отделения почтовой связи, но основная цель проекта — удобство для клиентов. Многим пенсионерам уже физически тяжело выходить из дома, чтобы, например, заплатить за квартиру. Поэтому возможность сделать все платежи из дома — это несомненное удобство», — отметил заместитель директора по финансовому бизнесу макрорегиона Сибирь Почты России Николай Бурмышев.


Всего в Сибири терминалы у 920 почтальонов, они приняли уже 50 тыс. платежей.


В этом году Почта России уже не в первый раз рассказывает о новом техническом оснащении. В начале года в отделениях почты в Новосибирске появились новые компьютеры и программы

Елена Громкова
Фото предоставлено Почтой России

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