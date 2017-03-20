Мужчина упал с 18-го этажа в Кировском районе

Мужчина упал с 18-го этажа в Кировском районе

Молодой человек разбился насмерть, выпав из окна 18-го этажа в Кировском районе. 


Инцидент произошел 19 марта в 19:20 на ул. Костычева, 74/1. 


«В полицию поступило сообщение об обнаружении тела молодого человека. Он выпал с высоты 18-го этажа, с лестничного марша. На место выезжали сотрудники полиции отдела № 8 "Кировский". Личность установлена. Это житель Новосибирской области», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


В полиции уточнили, что погибшему было 26 лет.  Известно, что он не жил в доме по ул. Костычева. «Материал передан для проверки в Следственный комитет», — передали в полиции. 


С начала года это не первый случай падения людей из окон в Новосибирске. Утром 31 января в Октябрьском районе Новосибирска пожилая женщина также выпала с 9-го этажа и разбилась насмерть.

Ольга Власова
Фото из архива НГС

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