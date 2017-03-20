В Новосибирск идет потепление до +6

Синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — в Новосибирске и окрестностях ожидаются холодные ночи и существенное потепление днем.







«В регионе по-прежнему доминирует область высокого атмосферного давления. Нарастает суточный ход температуры в связи с притоком солнечной радиации. Кроме того, к нам воздушные потоки начинают поступать с северо-запада европейской России, более теплые. Это вызывает большие контрасты температур и днем, и ночью», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Например, сегодня ночью температура по области колебалась от –9 до –23 градусов. В черте города колебания составили от –9 до –19 градусов.







«Дневные температуры вчера тоже были очень пятнистые: от –6 до +5. На ближайшие трое суток ждем изморозь, туманы и оттепель днем. Ночью будет от –15…–22 градусов, местами –8...–13 градусов. Днем ожидается от 0 до +6 градусов», — рассказал Ягудин.

