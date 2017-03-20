«Тойота» сбила новосибирца возле горы Зеленая в Шерегеше

«Тойота» сбила новосибирца возле горы Зеленая в Шерегеше

19 марта в Шерегеше новосибирец попал под колеса иномарки, которая неожиданно выехала на обочину.


«Инцидент произошел около полуночи в поселке Шерегеш, в районе шлагбаума спортивно-туристического комплекса "Зеленая"», — передает подведомственный местной полиции «Правовой портал Кузбасса».


Как сообщила Госавтоинспекция Кемеровской области, авария произошла 19 марта около полуночи на 5-м км автодороги Шерегеш – гора Зеленая в Таштагольском районе.


По предварительной информации ГИБДД и портала, 48-летний житель Шерегеша за рулем Toyota Avensis сбил пешеходов, которые шли по обочине дороги навстречу движению. Машина выехала на встречную полосу и затем сбила мужчин.


В результате 34-летний житель Омска погиб на месте, его 33-летний знакомый из Новосибирска с травмами различной степени тяжести попал в больницу.


В ГИБДД отметили, что при оформлении аварии были зафиксированы недостатки обочин, кроме того, по мнению полицейских, на месте происшествия не установлены дорожные знаки, которые здесь нужны.


Новосибирцы часто попадают в неприятности в Шерегеше, например, в августе 2016 года НГС рассказывал о том, как 33-летний новосибирец был ранен в шею на одной из турбаз.

Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой

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