Роспотребнадзор предупредил о приходе гриппа В на смену сезонному вирусу

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова заявила о том, что грипп В придет на смену сезонному вирусу H3N2.





«Он гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую. И несмотря на то что эпидсезон заканчивается, уровень заболеваемости снижается, расслабляться не стоит», — сказала она в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.





Вирус гриппа B вызывает тяжелые осложнения, предупреждает Попова. Это поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмония. При первых симптомах нужно сразу же обратиться к врачу.





На прошлой неделе новосибирский Роспотребнадзор сообщал, что из-за гриппа и ОРВИ в области были полностью закрыты 7 детских садов и 2 школы, и частично — 12 школ и 22 сада. Кроме того, прокуратура Октябрьского района начала проверять, есть ли у школьных учителей прививки от гриппа.