Новосибирские артисты станцевали в костюмах клоунов и акробатов на шоу «Танцуют все»

Номер из спектакля «Заплати мечтой»











Новосибирский театр танца Exordium попал в проект «Танцуют все» на телеканале «Россия 1».







Первый выпуск проекта вышел в эфир 19 марта.





«Артисты команды Exordium – многократные чемпионы России и мира в самых разнообразных жанрах. «Танцуют все» – это возможность рассказать всей стране истории языком различных жанров, показать возможности театра и подарить красочное шоу и яркие эмоции. Команды – сильные, это топ-11 команд со всей России, которых отбирали из более чем 1000 претендентов», – рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор театра и режиссер-постановщик Дарья Атрашкевич во время переписки в соцсети.







Театр существует уже 5 лет, в его составе выступает 18 человек. В визитке коллектива на сайте проекта указано, что Exordium соединяет в одном спектакле более 20 танцевальных стилей: от классики и джаза до брейк-данса, от степа и фламенко до хип-хопа, а также воздушную и наземную акробатику.







«У меня была мечта: создать нечто уникальное, что сочетало бы в себе танцевальное, цирковое и драматическое искусство. В Новосибирске много талантливых артистов разных жанров, они все сильные и с амбициями, поэтому, конечно, объединить их было задачей. Я могу с гордостью сказать, что Exordium – единственный цирковой театр в России. От проекта мы ждем новой ступени, новых испытаний, потому что это снова риск, снова вызов, и мы всегда готовы его принять», – говорила Дарья Атрашкевич перед выступлением в эфире сегодняшнего выпуска «Танцуют все».







Оценивать выступления участников будут хореографы Владимир Деревянко, Егор Дружинин и профессор школы-стадии МХАТ Алла Сигалова. По условиям шоу, коллективам нужно будет попробовать себя в незнакомых ранее жанрах. Победитель конкурса получит 1 млн руб.







В первом выпуске шоу Exordium выступал с номером из спектакля «Заплати мечтой». «Это очень мне напомнило жанр Федерико Феллини. Все эти индивидуальности за ярким, театральным, за ним всегда какие-то человеческие драмы находятся, поэтому интересно, что же будет дальше», – прокомментировал в эфире номер коллектива Владимир Деревянко.















Егор Дружинин посоветовал артистам не забывать, что они – цирковые, даже когда придется надеть пуанты. «И тогда все, что убедительно, все имеет право на существование», – заключил он. «А мне кажется, в других стилях, когда вы сотрете все эти маски, нужно быть серьезными и попытаться сделать их по-честному», – не согласилась с Дружининым Алла Сигалова.







Кроме новосибирцев, в проекте участвуют танцевальные коллективы и театры танца из Тюмени, Новокузнецка, Севастополя, Красноярска, Улан-Уде, Москвы, Белгорода и Петрозаводска.







Exordium соединяет в одном спектакле более 20 танцевальных стилей: брейк-данс, степ, фламенко, хип-хоп, а также воздушную и наземную акробатику







Новосибирские артисты часто участвуют в танцевальных и творческих проектах – недавно 13-летняя гимнастка из Новосибирска поразила жюри шоу «Минута славы» на Первом канале.