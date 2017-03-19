Девять сибирячек пришли на кастинг ради титула «Мисс Офис» и миллиона рублей

В новосибирском ТЦ «Сан Сити» прошел кастинг всероссийского конкурса красоты «Мисс Офис» с внушительным призовым фондом — на региональном этапе сразились девять офисных сотрудниц.





Новосибирский кастинг конкурса красоты «Мисс Офис» 19 марта



«Главная особенность [«Мисс Офис»] по сравнению с другими конкурсами — у нас возрастные рамки сильно расширены, девушкам может быть до 30 лет, они могут быть замужем, с детьми… Главное — чтобы было официальное трудоустройство, она может быть собственницей [бизнеса] или наемным работником», — объяснила региональный представитель конкурса, победительница «Мисс Офис-2015» Мария Филиппова.





Главный приз конкурса — 1 млн руб.





На новосибирский кастинг пришли 9 девушек — они поприветствовали жюри, представили свои компании и показали творческие номера.





Творческие номера обычно показывают на финале конкурса, но организаторы решили проверить способности девушек заранее





Эксперты выбрали самых ярких сотрудниц офисов: Александру Бирскую, Анастасию Шапошникову и Татьяну Смирнову.







Жюри кастинга внимательно выбирало красавиц





Александре Бирской 28 лет, она закончила НГУЭУ, а теперь возглавляет салон продажи и аренды вечерних платьев. «Я занимаюсь спортом с самого детства. Это мой наркотик. Легкая атлетика, лыжи, сноуборд, волейбол, бальные танцы, йога. Кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию. Люблю рукоделие, умею шить, вышивать, увлекалась скрапбукингом», — рассказала в своей анкете девушка.







Александра Бирская





Анастасия Шапошникова — специалист в области моды, а ныне занимается продажей и презентацией продукции для красоты и молодости. В графе анкеты «О себе» Анастасия написала: «Мама двух девочек. В качестве творческого номера выбрала стэнд-ап, так как чувство юмора и позитивное отношение к жизни считаю своим главным достоинством».







Анастасия Шапошникова





А Татьяна Смирнова училась на «финансовом менеджменте» Новосибирского гуманитарного института — теперь она менеджер отдела продаж. «В 14 лет я занялась модой, принимала участие в модельных конкурсах, показах, фотосессиях, с 15 лет увлекаюсь сольным вокалом, в последнее время активно занимаюсь ансамблевым пением в составе шоу-группы "Мама не горюй", периодически принимаю участие в театральных постановках семейного музыкального театра "Диез"», — описала Татьяна.







Татьяна Смирнова





После отбора жюри конкурсанток ждет зрительское голосование на сайте проекта. По словам Марии Филипповой, к сентябрю станет известно, кто из новосибирских девушек точно поедет представить регион и родную компанию на финале в Москве. Приз всероссийского конкурса «Мисс Офис» — 1 млн руб.





Главным требованием конкурса организаторы называют официальное трудоустройство





В 2016 году главной офисной красавицей стала москвичка Татьяна Иванова. А Новосибирск представляла Анастасия Соболь — ранее она и другие красивые сибирячки из офисов рассказали НГС.НОВОСТИ, как красота помогает и мешает им в жизни.

