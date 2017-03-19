Девять сибирячек пришли на кастинг ради титула «Мисс Офис» и миллиона рублей

В новосибирском ТЦ «Сан Сити» прошел кастинг всероссийского конкурса красоты «Мисс Офис» с внушительным призовым фондом — на региональном этапе сразились девять офисных сотрудниц. 


Новосибирский кастинг конкурса красоты «Мисс Офис» 19 марта
Новосибирский кастинг конкурса красоты «Мисс Офис» 19 марта

«Главная особенность [«Мисс Офис»] по сравнению с другими конкурсами — у нас возрастные рамки сильно расширены, девушкам может быть до 30 лет, они могут быть замужем, с детьми… Главное — чтобы было официальное трудоустройство, она может быть собственницей [бизнеса] или наемным работником», — объяснила региональный представитель конкурса, победительница «Мисс Офис-2015» Мария Филиппова. 


Главный приз конкурса — 1 млн руб. 
Главный приз конкурса — 1 млн руб. 


На новосибирский кастинг пришли 9 девушек — они поприветствовали жюри, представили свои компании и показали творческие номера. 


Творческие номера обычно показывают на финале конкурса, но организаторы решили проверить способности девушек заранее
Творческие номера обычно показывают на финале конкурса, но организаторы решили проверить способности девушек заранее


Эксперты выбрали самых ярких сотрудниц офисов: Александру Бирскую, Анастасию Шапошникову и Татьяну Смирнову.


Жюри кастинга внимательно выбирало красавиц
Жюри кастинга внимательно выбирало красавиц


Александре Бирской 28 лет, она закончила НГУЭУ, а теперь возглавляет салон продажи и аренды вечерних платьев. «Я занимаюсь спортом с самого детства. Это мой наркотик. Легкая атлетика, лыжи, сноуборд, волейбол, бальные танцы, йога. Кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию. Люблю рукоделие, умею шить, вышивать, увлекалась скрапбукингом», — рассказала в своей анкете девушка. 


Александра Бирская 
Александра Бирская 


Анастасия Шапошникова — специалист в области моды, а ныне занимается продажей и презентацией продукции для красоты и молодости. В графе анкеты «О себе» Анастасия написала: «Мама двух девочек. В качестве творческого номера выбрала стэнд-ап, так как чувство юмора и позитивное отношение к жизни считаю своим главным достоинством». 


Анастасия Шапошникова
Анастасия Шапошникова


А Татьяна Смирнова училась на «финансовом менеджменте» Новосибирского гуманитарного института — теперь она менеджер отдела продаж. «В 14 лет я занялась модой, принимала участие в модельных конкурсах, показах, фотосессиях, с 15 лет увлекаюсь сольным вокалом, в последнее время активно занимаюсь ансамблевым пением в составе шоу-группы "Мама не горюй", периодически принимаю участие в театральных постановках семейного музыкального театра "Диез"», — описала Татьяна. 


Татьяна Смирнова
Татьяна Смирнова


После отбора жюри конкурсанток ждет зрительское голосование на сайте проекта. По словам Марии Филипповой, к сентябрю станет известно, кто из новосибирских девушек точно поедет представить регион и родную компанию на финале в Москве. Приз всероссийского конкурса «Мисс Офис» — 1 млн руб. 


Главным требованием конкурса организаторы называют официальное трудоустройство 
Главным требованием конкурса организаторы называют официальное трудоустройство 


В 2016 году главной офисной красавицей стала москвичка Татьяна Иванова. А Новосибирск представляла Анастасия Соболь — ранее она и другие красивые сибирячки из офисов рассказали НГС.НОВОСТИ, как красота помогает и мешает им в жизни.  

Мария Морсина
Фото Алексея Игнатовича (1–4, 8), предоставлено Марией Филипповой (57)

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