Модные собаки помогли собрать деньги для бездомных

Днем 19 марта в Центральном парке Новосибирска устроили 5-часовую фотосессию с «красивыми и добрыми» собаками разных пород, чтобы собрать деньги для бездомных псов.


Породистые домашние собаки помогают бездомным псам
Породистые домашние собаки помогают бездомным псам

Хозяева породистых собак откликнулись на анонсы волонтеров в соцсетях — в итоге в благотворительной фотосессии пришли поучаствовать 30 животных вместе с владельцами, рассказала организатор мероприятия из «Содружества кураторов бездомных животных» Наталья Молодцова. 


Участниками стали около 30 животных разных пород
Участниками стали около 30 животных разных пород


Собаки были разных пород: пудель, кане корсо, мопс, хаски, восточно-европейская овчарка и т.д. Одним из самых модных участников стал пудель с розовыми «волосами». Организаторы называют участников фотосессии «красивыми и добрыми собаками».


Все собранные деньги идут на корм, лечение и содержание бездомных собак
Все собранные деньги идут на корм, лечение и содержание бездомных собак


«Фотографировавшихся было не сильно много — родители с детьми. Детки пообщались с собачками, пообнимались… Нам после фотосессии пишут, что до этого дети боялись собак. А такие мероприятия с добрыми, ласковыми животными показывают, что собак бояться не нужно», — улыбнулась организатор. 


По словам организаторов, после таких фотосессий дети перестают бояться собак
По словам организаторов, после таких фотосессий дети перестают бояться собак


Собранную сумму волонтеры пообещали опубликовать чуть позже в своей группе «ВКонтакте». Все деньги пойдут на помощь бездомным собакам — их еду, содержание во временных домах, лечение и стерилизацию. 


В Новосибирске часто устраивают благотворительные фотосессии с животными — иногда несколько раз в месяц
В Новосибирске часто устраивают благотворительные фотосессии с животными — иногда несколько раз в месяц


Благотворительные фотосессии породистых собак в помощь бездомным — не редкость в Новосибирске, их периодически устраивают волонтеры различных общественных организаций. В начале марта десятки животных пришли со своими хозяевами в Первомайский сквер, чтобы 4 часа фотографироваться с новосибирцами и таким образом помочь собакам и кошкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова

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