«Нива» с отказавшими тормозами разбилась об автобус с пассажирами

Днем 19 марта на пл. Райсовета в Ленинском районе Новосибирска у автомобиля «Нива» отказали тормоза — машина опрокинулась прямо на едущий автобус с пассажирами. 


Авария случилась из-за отказавших тормозов «Нивы» 
Авария случилась из-за отказавших тормозов «Нивы» 

Авария произошла сегодня в 14:35. «Нива» спускалась по правому ряду по ул. Ватутина к пл. Райсовета в сторону ул. Широкая, когда у нее отказали тормоза, сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас» на странице «ВКонтакте». 


В аварии никто не пострадал, только автомобиль «Нива»
В аварии никто не пострадал, только автомобиль «Нива»


«В районе площади проезжая часть сужается — “Ниву” стало нести в сторону обочины, где шла девушка. Водителю удалось объехать пешехода, но автомобиль угодил в сугроб, от наезда на который “Нива” перевернулась на крышу», — описали в «Автоспасе». 


ДТП заблокировало трамвайное движение на пл. Райсовета
ДТП заблокировало трамвайное движение на пл. Райсовета


После того как автомобиль перевернулся, его опрокинуло на автобус № 96, в котором находились пассажиры, рассказали аваркомы. 


В ДТП никто не пострадал. По информации «Автоспаса», из-за аварии трамваи на пл. Райсовета встали в 1,5 часовую пробку.



Ранее грузовик МАЗ с отказавшими тормозами врезался в трамвай № 18 — авария случилась тоже на пл. Райсовета в Новосибирске.

Мария Морсина
Фото и видео vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 25
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Новинки ипотечного кредитования, пришедшие на смену госипотеке
22 марта пройдет онлайн-конференция ГК «Строитель» и двух крупнейших банков в Новосибирске: ПАО Сбербанк и ПАО «ВТБ 24»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено