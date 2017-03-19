«Нива» с отказавшими тормозами разбилась об автобус с пассажирами
Днем 19 марта на пл. Райсовета в Ленинском районе Новосибирска у автомобиля «Нива» отказали тормоза — машина опрокинулась прямо на едущий автобус с пассажирами.
Авария произошла сегодня в 14:35. «Нива» спускалась по правому ряду по ул. Ватутина к пл. Райсовета в сторону ул. Широкая, когда у нее отказали тормоза, сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас» на странице «ВКонтакте».
«В районе площади проезжая часть сужается — “Ниву” стало нести в сторону обочины, где шла девушка. Водителю удалось объехать пешехода, но автомобиль угодил в сугроб, от наезда на который “Нива” перевернулась на крышу», — описали в «Автоспасе».
После того как автомобиль перевернулся, его опрокинуло на автобус № 96, в котором находились пассажиры, рассказали аваркомы.
В ДТП никто не пострадал. По информации «Автоспаса», из-за аварии трамваи на пл. Райсовета встали в 1,5 часовую пробку.
Ранее грузовик МАЗ с отказавшими тормозами врезался в трамвай № 18 — авария случилась тоже на пл. Райсовета в Новосибирске.
Мария Морсина
Фото и видео vk.com/avtospas54rus