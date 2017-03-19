Бывший крымский чиновник занял важный пост в Новосибирске

Алексей Еремеев уже был замом Сергея Меняйло в Севастополе

Администрация президента России назначила бывшего вице-губернатора Севастополя Алексея Еремеева заместителем сибирского полпреда Сергея Меняйло — оба чиновника уже работали вместе в правительстве крымского города до 2016 года.





Алексей Еремеев будет заниматься связями полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло с федеральной властью, а также организовывать его программу в Москве, сообщается на сайте сибирского полпредства.







Ранее Алексей Еремеев был заместителем Сергея Меняйло, когда тот трудился губернатором в Севастополе. По данным сайта севастопольского правительства, Еремеев отвечал за «решение вопросов экономического развития и стратегического планирования Севастополя», налоговой и финансовой политики, разработки бюджета и т.д.







Сергей Меняйло покинул пост в конце июля 2016 года — президент Владимир Путин заменил своего полпреда в Сибири генерала Николая Рогожкина на севастопольского губернатора. Подробно о его биографии НГС писал в конце июля прошлого года.





Алексей Еремеев родился 4 декабря 1976 года в городе Шатура Московской области, у него два высших образования — юридическое (Государственный университет по землеустройству) и экономическое (Московский государственный открытый университет). В 2009 году он стал заместителем министра финансов правительства Московской области, в 2014 году переехал в Севастополь и в 2015 году стал замгубернатора.