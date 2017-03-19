Новосибирцам предложили взять красивых животных со сложными судьбами

Сегодня днем в культурном центре «Этаж» на ул. Ленина в Новосибирске проходит выставка «Варежка», на которой можно взять кошку или собаку с драматической историей жизни.





Выставка с раздачей животных идет до 19 часов в культурном центре «Этаж»



«Все эти животные — бывшие бездомные. Допустим, у нас есть собаки, которых мы год назад спасали от бабушки-накопительницы. Собаки были в запущенном состоянии, жили в замкнутом пространстве. Теперь это совсем другие собаки — они социализированные, ласковые», — объяснила одна из организаторов акции, совладелица котокафе Murchim Светлана Пальчунова.





Животные раньше жили на улице, а теперь их судьбой занимается фонд «Варежка»







Организатор также рассказала о кошке Муре, которая жила на стройке. Теперь строительство закончилось, и кошка осталась без присмотра рабочих. «Она привыкла бороться за жизнь, за еду. Сейчас ей очень тяжело», — переживает девушка.





Организаторы планируют раздать 40 собак и 30 кошек





Сегодняшняя «Варежка» — шестая по счету, организаторы планируют раздать на ней 40 собак и 30 кошек. Сейчас к новым хозяевам уже уехали 12 кошек и 5 собак. Обычно кураторам акции удается отдать около 30 животных, но на прошлой «Варежке» случился рекорд — и 50 животных переехали в новый дом. Первая же акция состоялась ровно 2 года назад и вызвала большой интерес у новосибирцев.







Новый хозяин должен быть совершеннолетним, с ним будет заключен договор





Всего за шесть мероприятий удалось раздать около 200 животных.







Желающий взять себе собаку или кошку должен быть совершеннолетним — с каждым новым владельцем благотворительный фонд «Варежка» заключает договор, чтобы потом следить за судьбой животного.





Сегодняшняя «Варежка» — шестая по счету, а всего организаторам удалось раздать 200 животных за историю акции







Вчерашние бездомные собаки изменились благодаря волонтерам — животные стали ласковыми под присмотром людей





«Сверхъестественных требований нет. Главное — мы предупреждаем о том, что это живое существо, кошка может ободрать обои и все такое», — заметила Светлана.







Выставка-раздача «Варежка» продлится до 19 часов.