Спасатели отогрели чаем жутко замерзших молодых рыбаков

Спасатели отправились на помощь замерзшим рыбакам на аэроботе «Тайфун»
Спасатели отправились на помощь замерзшим рыбакам на аэроботе «Тайфун»

Новосибирские спасатели МАСС увезли двоих молодых рыбаков с острова Кораблик — мужчины хотели заночевать, но к утру сильно замерзли и не смогли выбраться самостоятельно. 


Рыбаки позвонили в муниципальную аварийно-спасательную службу (МАСС) сегодня в 6:25. «[Они] пояснили, что находятся на острове Кораблик посреди реки Оби, где решили заночевать. Проснувшись под утро, очень сильно замерзнув, они попробовали накачать лодку, но у них это не получилось, только тогда они и обратились к спасателям», — описали в МАСС.


Спасатели сели на аэробот «Тайфун» и быстро нашли рыбаков — 30-летнего и 29-летнего мужчин, рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин. 


Сотрудники МАСС отвезли замерзших мужчин на базу аварийно-спасательного отряда «Западный», оказали им первую помощь и согрели теплым чаем, — мужчинам удалось не получить обморожения.


По словам Дмитрия Фокина, весной спасатели часто вызволяют рыбаков, которые попадают в «неприятные ситуации» на реке. В МЧС по Новосибирской области напомнили, что Новосибирская ГЭС увеличивает сбросы воды из водохранилища в реку Обь, чтобы пропустить паводковые воды. «Это может способствовать возникновению происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед», — напугали в МЧС.


Недавно спасатели отправились на поиски «Нивы» с тремя рыбаками, которая застряла в 10 км от берега на Новосибирском водохранилище. Днем мужчины выехали на лед, а вернуться ночью не смогли и увязли в снегу

Мария Морсина
Фото vk.com/mass54

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