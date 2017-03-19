Спасатели отогрели чаем жутко замерзших молодых рыбаков

Спасатели отправились на помощь замерзшим рыбакам на аэроботе «Тайфун»



Новосибирские спасатели МАСС увезли двоих молодых рыбаков с острова Кораблик — мужчины хотели заночевать, но к утру сильно замерзли и не смогли выбраться самостоятельно.





Рыбаки позвонили в муниципальную аварийно-спасательную службу (МАСС) сегодня в 6:25. «[Они] пояснили, что находятся на острове Кораблик посреди реки Оби, где решили заночевать. Проснувшись под утро, очень сильно замерзнув, они попробовали накачать лодку, но у них это не получилось, только тогда они и обратились к спасателям», — описали в МАСС.







Спасатели сели на аэробот «Тайфун» и быстро нашли рыбаков — 30-летнего и 29-летнего мужчин, рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин.





Сотрудники МАСС отвезли замерзших мужчин на базу аварийно-спасательного отряда «Западный», оказали им первую помощь и согрели теплым чаем, — мужчинам удалось не получить обморожения.







По словам Дмитрия Фокина, весной спасатели часто вызволяют рыбаков, которые попадают в «неприятные ситуации» на реке. В МЧС по Новосибирской области напомнили, что Новосибирская ГЭС увеличивает сбросы воды из водохранилища в реку Обь, чтобы пропустить паводковые воды. «Это может способствовать возникновению происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед», — напугали в МЧС.







Недавно спасатели отправились на поиски «Нивы» с тремя рыбаками, которая застряла в 10 км от берега на Новосибирском водохранилище. Днем мужчины выехали на лед, а вернуться ночью не смогли и увязли в снегу.