«Тойота» попала в жесткую аварию с рекламным щитом в центре Новосибирска

Рано утром 19 марта молодой водитель на Toyota Chaser врезался в рекламный щит на Октябрьской магистрали в Новосибирске — прибывшие на место врачи «скорой помощи» увезли в больницы троих человек. 


Фото с места аварии на Октябрьской магистрали
Фото с места аварии на Октябрьской магистрали

Сегодня рано утром 30-летний водитель «Тойоты Чайзер» ехал по Октябрьской магистрали со стороны ул. Серебренниковской в сторону ул. Кирова, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. 


Авария произошла около 6:30 в районе «Ланта Центра»: водитель не справился с управлением и наехал на рекламный щит. «Пострадали сам водитель и два его пассажира. Их пока забрала "скорая", они находятся на осмотре. Точных диагнозов еще нет», — объяснили в полиции. Сама машина сильно разбита. 



По информации очевидцев, которые делятся увиденным в соцсетях, машина «обняла» столб правым боком. «Видимо, водитель потерял управление, вылетел на "встречку", где и произошло столкновение со столбом», — предполагают автомобилисты. 


Ранее ГИБДД сообщила о новой камере видеофиксации нарушений на Октябрьской магистрали, которую установили ради сокращения числа ДТП

Мария Морсина
Фото vk.com/act54
Видео vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 778
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Новинки ипотечного кредитования, пришедшие на смену госипотеке
22 марта пройдет онлайн-конференция ГК «Строитель» и двух крупнейших банков в Новосибирске: ПАО Сбербанк и ПАО «ВТБ 24»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено