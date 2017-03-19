«Тойота» попала в жесткую аварию с рекламным щитом в центре Новосибирска

Рано утром 19 марта молодой водитель на Toyota Chaser врезался в рекламный щит на Октябрьской магистрали в Новосибирске — прибывшие на место врачи «скорой помощи» увезли в больницы троих человек.





Фото с места аварии на Октябрьской магистрали

Сегодня рано утром 30-летний водитель «Тойоты Чайзер» ехал по Октябрьской магистрали со стороны ул. Серебренниковской в сторону ул. Кирова, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Авария произошла около 6:30 в районе «Ланта Центра»: водитель не справился с управлением и наехал на рекламный щит. «Пострадали сам водитель и два его пассажира. Их пока забрала "скорая", они находятся на осмотре. Точных диагнозов еще нет», — объяснили в полиции. Сама машина сильно разбита.











По информации очевидцев, которые делятся увиденным в соцсетях, машина «обняла» столб правым боком. «Видимо, водитель потерял управление, вылетел на "встречку", где и произошло столкновение со столбом», — предполагают автомобилисты.







Ранее ГИБДД сообщила о новой камере видеофиксации нарушений на Октябрьской магистрали, которую установили ради сокращения числа ДТП.

